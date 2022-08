La actriz se refirió al amor propio y la búsqueda del amor después del amor en el programa Pero Con Respeto de Chilevisión. "Uno no puede depositar la felicidad en otra persona", aseguró.

Durante la noche del martes, la actriz Mónica Godoy se presentó en el late Pero con Respeto donde reflexionó sobre su vida amorosa tras su separación con el actor Nicolás Saavedra, enfocándose en la importancia del amor propio.

“Uno no puede depositar la felicidad en otra persona. Lo más importante es el amor propio y hay que trabajarlo todos los días. Creo que uno debe ser feliz solo o acompañado”, comenzó diciendo la intérprete.

“Creo todo el rato en el amor después del amor. Depende mucho de la experiencia que uno haya tenido en una relación, si te han dañado o no, que no es mi caso en lo absoluto”, señaló entonces.

Así, la actriz apuntó a su experiencia personal. “Cuando una termina una relación en buenos términos y con mucho amor, aunque no sea de pareja, sino un amor a la persona, y sobre todo teniendo en cuenta a los hijos, una está sanita de alguna forma”, apuntó

“Por ese lado, no tengo ningún temor o miedo de lo que vaya a suceder. Creo todo el rato en el amor después del amor de todas maneras: con otros, con los mismos… No sé, uno ha tenido muchas experiencias y sería muy triste no volver a creer”, agregó.

La ruptura de Mónica Godoy y Nicolás Saavedra

En mayo de este año, a través de Instagram y después de semanas de rumores, la actriz confirmó la ruptura amorosa con Saavedra, con quien tuvo dos hijas en 22 años de relación.

“Al ver notas de prensa y saber lo que se ha comentado, hemos decidido aclarar y confirmar el rumor, entendiendo la curiosidad e interés de muchos”, escribieron los intérpretes en sus respectivas redes sociales.

“Después de un largo proceso, y de común acuerdo, hace algunos meses decidimos poner fin a nuestra historia como pareja”, añadieron después.

Los actores además aseguraron que actualmente “tenemos una buena relación, nos queremos mucho y lo más importante en esta etapa y siempre es el bienestar de nuestras hijas”.

“Agradecidos de estos 22 años juntos, ahora comenzaremos a descubrir una nueva forma de ser familia”, añadió la ahora expareja.