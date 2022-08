Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, anunció en una carta a El Mercurio que dejará la conducción de la Teletón tras más de cuatro décadas.

El animador de televisión utilizó el Día de la Solidaridad para asegurar que si bien ya no estará en pantalla liderando, seguirá participando de la iniciativa.

“Como saben, creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario. No voy a liderar la campaña, pero siempre voy a estar y, mientras las fuerzas me lo permitan, seguiré colaborando con Teletón dónde y cuándo me necesiten”, escribió.

Kreutzberger, quien había estado a la cabeza de la campaña desde su primera edición, comenzó su carta al director agradeciendo el apoyo de las personas “porque han hecho suya la Teletón y han sido pilares fundamentales de esta gran obra colectiva”.

“Cuando comenzamos en 1978, era imposible imaginarse qué era lo que podíamos lograr entre todas y todos (…) Teletón es el fruto de la solidaridad de todo un país”, señaló.

Don Francisco y la importancia de Teletón

Asimismo, quien animó Sábado Gigante se tomó un momento para reflexionar sobre la labor de la cruzada. “Estoy convencido de que la Teletón no es obra de una persona ni de un grupo determinado”, señaló.

“Teletón es un legado colectivo que enorgullece a Chile. Le pertenece a todo el país y tenemos motivos de sobra para sentirnos todos orgullosos de lo que hemos logrado, actuando en comunidad y con solidaridad”, recalcó.

En eso, Kreutzberger añadió que “hoy, nuevas generaciones asumen distintos liderazgos, apoyados y acompañados por la experiencia y vivencias que hemos adquirido”, apuntando, por ejemplo, a la labor de los trabajadores en los centros de rehabilitación.

“Y nada de esto sería posible sin el generoso aporte que, en estos 43 años, y en los que vendrán, han brindado, brindan y seguirán brindando las y los chilenos y todas las personas que viven en este país. Es algo que nos hace bien a todos, todos los días”, dijo.

“Por eso, en este Día de la Solidaridad, los invito a hacer una pausa. A darnos cuenta y alegrarnos de que más allá de los distintos contextos que hemos enfrentado, de los embates de la naturaleza, de las dificultades económicas, de situaciones nacionales, internacionales, Teletón siempre ha sido un ejemplo de lo grande que podemos ser cuando nos unimos en torno a una causa, poniendo, en primer lugar, el bien común, la dignidad, la igualdad, la inclusión y la solidaridad”, escribió después.

“Quiero agregar que Chile siempre pudo”, cerró el animador.

La despedida de Mario Kreutzberger

Durante la última edición televisada de Teletón, Don Francisco invitó en su discurso inicial a que las nuevas generaciones quedaran a cargo de la campaña solidaria.

Entonces, acompañado de Valentín Trujillo en el piano, al igual que en la primera edición, comentó el orgullo de ver cómo ha crecido la fundación, que ha colaborado con la rehabilitación de “más de 100 mil niños y niñas, jóvenes y familias”.

“Estamos orgullosos de volver a participar, pero con el firme propósito de invitar a una nueva generación a que dirija esta maravillosa obra hacia el futuro. (…) Yo quiero dar un paso al costado para que otros den un paso al frente”, afirmó Kreutzberger.

De todas formas, en octubre de 2021 el animador había asegurado que la edición de ese año sería su última Teletón en posición como rostro principal.

“Voy a estar en la Teletón y voy a colaborar con todas mis fuerzas mientras mis capacidades me lo permitan, porque para mí ha sido un orgullo participar de esto”, aseguró entonces.

Agregó, no obstante, que “tiene que venir una nueva hornada, el mundo es más joven, y esta va a ser mi última Teletón en esta posición”.

“Pero siempre voy a estar presente: estaré en otros horarios, tendré otra participación, en lo que me pidan”, aclaró.