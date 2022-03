La semana pasada, Christell Rodríguez emocionó al público luego de hablar de la autoaceptación, el amor propio y el autoestima en el programa Aquí se Baila de Canal 13. Es por eso que, con el fin de hablar de autoestima y bullying, el programa Aquí Somos Todos conversó con la exchica Rojo.

“Esto que se dio y todo lo que he vivido (en el programa) lo han mencionado muchas personas. Creo que es algo de que la sociedad y los medios han estigmatizado los cuerpos, las personalidades…”, comenzó diciendo.

En eso, siguió conversando, por ejemplo, de los estereotipos de personas exitosas y rememoró sus años de adolescencia. Fue ahí que compartió el el programa cómo el bullying acabó afectando su autoestima.

“Mi proceso ha sido de años. Muchos años”, explicó, para luego mencionar que los malos tratos en su adolescencia “acabó afectándome de una manera grave y no me fijé hasta dos años después de salir del colegio”.

“Me di cuenta de que mi esencia como persona, cosa que muchos habían conocido, había cambiado. Había suprimido muchas partes de mi personalidad a causa de todo lo que viví”, mencionó.

“Yo no me di cuenta hasta que llegué al punto de no reconocerme al mirarme al espejo”, confesó.

Esta comparación, aseguró, era más profundo que los físico o su apariencia. “Era más allá de que no me guste, o que mi cuerpo sea distinto. Es algo que está en tu cabeza y que aunque tu cuerpo cambie, no puedes verlo, no te das cuenta hasta que hay gente que te lo hace saber y empiezas a creértelo”, puntualizó.

Ese fue el punto cúspide para la participante del programa de baile. Fue entonces cuando quiso tomar “la decisión de decir: basta, fue suficiente”.

De todas formas, Christell destacó el apoyo y cercanía con su familia para superar sus problemas, agradeciendo especialmente sus padres con quien tuvo la confianza de hablar del tema. “No soy de muchos amigos, pero sí tengo una red de apoyo. He buscado ayuda profesional, lo que siempre recomiendo”, puntualizó.

“No digo que hoy sea una persona muy segura de mí misma, pero voy en camino a eso, estoy avanzando. Creo que parte del proceso es darte cuenta de que el error no es tuyo, y estoy orgullosa de mi proceso”, cerró.