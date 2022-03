Un conmovedor momento se vivió la jornada del martes en el programa Aquí se Baila debido a la coreografía que mostró Christell Rodríguez. Su actuación no sólo dejó a la concursante y su bailarín notoriamente afectados, sino que incluso dejaron a la jurado Francisca García-Huidobro rompiendo en llanto.

La pareja de baile, conformada por Christell y Luciano Coppelli, realizaron una emotiva coreografía contemporánea bajo el tema “En guerra” de Sebastián Yatra y Camilo. La canción habla de la autoaceptación, el amor propio y el autoestima.

Apenas se detuvo la canción y Sergio Lagos entró al Escenario, el dúo de bailarines se abrazó conmovido por unos minutos, sin hablar. A su vez, mientras Lagos reflexionaba sobre la letra del tema, se ve a García-Huidobro pedir pañuelos y agua, notoriamente afectada hasta las lágrimas. Incluso, al secarse las lágrimas se voltea a sus compañeros del jurado y asegura que “no puedo parar”.

“Fran, ¿estás bien?”, preguntó Lagos.

“A mí estas cosas me pasan muy poco en la tele. No me gusta que me pasen, prefiero que piensen que no tengo corazón”, admitió entre lágrimas.

“Christell, ¿estás bien?”, volvió a consultar el presentador del programa.

“No quiero que se tome a mal, ni que consideren que me trato como una víctima”, comenzó diciendo.

“A mucha gente le sorprende verme en el programa no sólo porque no sabían que me gusta bailar. Sino que lamentablemente no soy el estereotipo físico o estético de la televisión y del baile. Estoy orgullosa y amo cada parte de mí”, mencionó.

Sin embargo, luego admitió que “hay mucha gente que cree que por ser simplemente diferente no merecen ser amadas, y eso no puede pasar. Yo en algún momento me sentí así. He pensando muchas veces si debería hacer ciertas cosas por miedo o por cualquier pensamiento negativo hacia mi persona, por mi forma de ser, por mi cuerpo”.

Es por eso que Christell deseaba tocar este tema en Aquí se Baila, tratando la oportunidad de estar en el concurso como un honor.

Además, añadió que ama que ahora “la gente se dé cuenta de que venimos aquí a bailar y no sólo a mostrar cuerpo, no se viene solamente a lucir los hermosos vestuarios que nos hacen”.

“Yo sé que a la gente le llama la atención ver un cuerpo gordo en la televisión más que una niña que le gusta bailar. Ese es el tonto morbo que existe”, explicó Christell asegurando que ese era el motivo que la impulsaba a continuar en Aquí se Baila.

“Es necesario que se vea que existen variedad de personalidades, variedad de cuerpo, variedad de pensamiento”, cerró.

En eso, “La Dama de Hierro” tomó la palabra, recordando su infancia donde no existía el término “bullying”.

“La tele que hacíamos hace 20 años cambió. Probablemente también haya sido cómplice de algunos comentarios que tenían que ver con el cuerpo que ya no van. Hoy soy mamá de un hijo de 16 años y he visto de un lado y de otro lo que esto significa”, comenzó explicando.

“Me emociona lo que está haciendo Christell, porque es un mensaje muy importante, pero no para los niños sino para los padres. Detrás de cada que hace bullying hay una familia, detrás de cada niña que se burla del cuerpo, de la religión, de la orientación u opción sexual de otra persona, hay una familia”, apuntó.

“Entonces como padres debemos ser muy responsables cómo nos relacionamos con el resto para que nuestros hijos entiendan que eso no está bien porque, a veces, a tu hijo le toca de vuelta, le tocó ser la víctima”, reflexionó.