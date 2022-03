El cantante Juan Ángel Mallorca, exganador de “Rojo, el color del talento”, dedicó duros comentarios al extinto programa en su regreso a la TV abierta de la mano de The Covers 2, el show de imitaciones de Mega donde compite emulando a Alejandro Fernández.

“Hemos creado un lazo bastante bonito y eso finalmente hace que esta competencia no tenga ese afán de ganar, de competir, de tratar de perjudicar al otro, de ganar y ganar… Más bien estar en una competencia sana, y ayudar en lo que uno pueda”, comentó el artista tras presentarse ante el jurado.

A Beto Cuevas, los dichos del cantante le llamaron la atención. “¿Cómo podrías perjudicar a otro competidor de The Covers 2?”, preguntó el ex La Ley.

“He estado en otras competencias y no hay ese compañerismo que hay acá, eso quiero decir… En otras competencias, era súper enfocado en mí, yo trataba de hacerlo bien, y todos finalmente íbamos por nuestros caminos”, contestó.

“En ese sentido, acá hay una competencia más sana. Si podemos compartir tips, si podemos darnos consejos, si podemos ayudarnos, lo hacemos. Entonces deja de ser una competencia como tal y se convierte en algo más amigable”, agregó.

En lo estrictamente musical, Juan Ángel Mallorca fue alabado por su interpretación de “El Rey” como Alejandro Fernández.

“Me gustó mucho… Creo que estás súper empoderado en el personaje; no veo ni una pizca de timidez en tu imitación. Me encanta verte bien en ese look de charro, qué bueno que seas parte de los que están quedando acá… No tengo nada que criticar”, comentó Beto Cuevas.

Revisa la presentación completa de Juan Manuel Mallorca como Alejandro Fernández, a continuación: