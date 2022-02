El profesor Campusano intentó aclarar el polémico comentario que hizo en una foto de la futura Ministra del Interior, Izkia Siches, sin embargo, la explicación terminó siendo aún más insólita.

“Que mal busto, perdón gusto”, fue lo que escribió Campusano sobre Siches en respuesta a un tweet de BiobioChile sobre las críticas que recibió por comprar en un Mall Santiaguino.

Por si este comentario fuera poco, el académico habló con el programa Me Late, conducido por Daniel “Huevo” Fuenzalida, donde intentó explicarse.

Mediante un contacto Campusano dijo: “Mi comentario fue posterior a la fotografía que Izkia subió… Ella provoca, qué quiso hacer con esa fotografía si sabe hay gente como yo, que soy anticomunista”, afirmó.

No obstante, las declaraciones del profesor Campusano no quedaron ahí. “Esto ha sido tergiversado, hice un juego de palabras y tu huevo sabes que no soy capaz de ofender a una mujer”, le dijo al conductor del late show de TV+.

Pese a los polémicos dichos, el académico también declaró “yo no soy machista, ni misógino ni nada, simplemente soy una persona que está en las redes sociales”.

A lo que agregó: “Lo mío es la reacción hacia lo que Izkia hizo como acción”, afirmó.

Además el docente se excusó en que todo se trató de un juego de palabras “desafortunado”.

“Es un juego de palabras, tal vez desdichado, pero yo no lo provoqué, alguien me provocó para que yo hiciera ese mal juego de palabras”, expresó en el programa.

Pero luego, en una insólita explicación, se atrevió a responsabilizar a Siches sobre sus propios dichos sobre la futura ministra en Twitter.

“Una mujer que va a ser ministra no puede andar jugando con esas cosas porque es muy delicado”, finalizó el profesor de lenguaje.