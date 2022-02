Jaime Campusano, quien en décadas pasadas fuera conocido en la TV como el ‘Profesor Campusano’, se ha visto envuelto en una poca glamorosa polémica durante los últimos días. Esto luego de emitir un desacertado comentario hacia Izkia Siches, futura ministra del interior. Las críticas en redes hacia él no se hicieron esperar.

“Mal busto, perdón, gusto”, fue lo que expresó el docente días atrás, por lo que fue tachado como “misógino”, “machista” o “desubicado”.

No obstante, y pese al fragor de los reproches, Campusano no ha dado pie atrás en sus comentarios, es más, ha insistido en tener la misma postura.

Ante el reclamo de una usuaria, la exfigura televisiva indicó: “Fue un mal juego de palabras. Encontré muy fuera de lugar y liviana la acción para venir de una futura ministra. Las RRSS (redes sociales) SON SIN LLORAR”.

Horas antes otra persona le había reclamado al docente, indicando que sus dichos había sido “desubicados”. Campusano volvió a defender su postura.

“Preocúpense de provocar justicia al crimen de un camionero a manos de dos liberados de las cárceles de Maduro. Meterse en RRSS (redes sociales) es sin llorar”, indicó.

Otra polémica ‘machista’

No es la primera vez que Campusano se mete “en las patas de los caballos” por sus dichos sobre las mujeres. En 2019, el docente dejó sorprendidos a los comensales del programa La Divina Comida de Chilevisión al abogar por el regreso de segmentos como la vedetón o los teams playeros.

“¿Pero por qué encartucharse tanto? ¿Como haber sacado la vedetón y los team de verano que le daban una alegría linda a la playita?”, afirmó frente a Camila Andrade, Carolina Paulsen y Marcelo Díaz.

Ante la incredulidad de las mujeres presentes en la mesa, Campusano se explayó:

“Este verano eran refomes los teams en las playas. Antes había niñas preciosas. Me gustaba ver a las chiquillas. Yo no tenía ojitos de viejito degenerado, no, no… pero encontraba que estaba bien. Ahora estaban tapaditas. No te digo que me dejaba como viejo lacho, pero lo encontraba agradable”.