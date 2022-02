Pocos lo recuerdan, pero la comediante Alison Mandel fue postulante a la tercera generación de Rojo, fama contra fama. Aunque no lo pasó muy bien, sí tuvo un jugueteó con Nelson Mauri, con quien se le intentó vincular sentimentalmente.

De eso han pasado ya 19 años y fue la misma Mandel quien lo recordó en su cuenta de Instagram hace algunas semanas. “Ya que me han mandado este video mil veces y me he hecho la estúpida… voy con el auto bullying”, comenzó en el post donde sumó un clip de la época.

“Corría el año 2003… y yo hice un casting para Rojo. No pensé que iba a quedar sabí, y fui quedando y quedando y avanzando hasta que quedé de finalista y tuve que saber entrar al programa”, relató.

“Sin duda era de las que peor bailaba (justo mi generación era con Cristian Ocaranza que baila como los dioses) y efectivamente Nelson “Mauri” fue muy agradable y hospitalario”, recordó.

¿Hubo romance entre Alison Mandel y Nelson Mauri?

Esta semana en Socios de la Parrilla, Alison volvió a tocar el tema y contó que lo que ocurrió con Nelson “no fue un tongo ni un romance”.

“Cuando yo entré a Rojo él fue muy agradable, buena onda y hospitalario… yo creo que era la única persona que me hablaba en Rojo. Pero romance, no porque tenemos gustos distintos… o los mismos”, bromeó en el programa de Canal 13.

“No recuerdo con cariño la experiencia”

En el mismo post de Instagram mencionado previamente, la comediante afirmó que fue “una época compleja en mi vida y me gustaba muchísimo el programa. Veía Rojo y olvidaba mis problemas”. Pero también reconoció que “lamentablemente no recuerdo con cariño la experiencia”.

“Yo era muy pollito y no supe manejar la situación, además quería -y por sobretodo NECESITABA- dinero y no pagaban (hasta que fueras quedando más tiempo)”, agregó.

Según la comediante, “por primera vez me sentí muy vulnerable por no tener zapatos adecuados, no ser bronceada, no tener plata y no encajar televisivamente”. “Me eliminaron rápido sabí (muy merecido 😂😂😂)”, aseveró.

“En fin cuando en los programas juveniles de esa época los participantes quedaban inestables psicológicamente, yo los entendía y los entiendo hasta el día de hoy. Yo sólo estuve un mes y lloré otro mes haciendo como que no me importaba”, contó.

“Luego me invitaron a Mekano y dije que no, porque sabía que no hubiese podido manejarlo”, admitió.

“Ustedes me ven toda ruda ahora y diciendo que no a todo y parándome en grandes escenarios pero yo me tuve que construir, blindar y aprender a amar y respetar, primero yo conmigo y luego poder desenvolverme con propiedad con mucho cuidado. En esa época me decían pollo 🐥 y efectivamente lo era”, cerró.