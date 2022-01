El comunicador Francisco Saavedra compartió este miércoles que asistió a declarar ante la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, luego de vivir un tenso cruce con el diputado Leonidas Romero en diciembre pasado en el matinal Tu Día (Canal 13), en que el congresista trató el matrimonio igualitario como “antinatura”.

La información llegó a través de Instagram, red social en la que el conductor de Lugares que hablan compartió un video del momento y reflexionó en torno a lo ocurrido.

“Cumplí con mi deber de declarar en el Congreso frente a la comisión de Ética (…) y lo hago porque es mi deber“, escribió.

“¿Por qué ocurren estas cosas? Porque seguimos aceptando que personas como el diputado Leonidas Romero, instalen sus discursos de odio en el esfera pública. No me digan que “es un tema que tiene muchas aristas de discusión”. Los derechos humanos no se transan”, continuó.

“Lo ocurrido, no se trata de “libertad de expresión”, la libertad de expresión termina cuando insultas y denuestas a alguien (…) Basta por favor de discursos de odio disfrazados de opinión”, emplazó.

El cruce de Francisco Saavedra y Leonidas Romero

La discusión, que se tomó largos minutos del matinal conducido por Mirna Schindler y Ángeles Araya, ocurrió el pasado 1 de diciembre, en momentos en que discutían sobre el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario que, en ese entonces, aún no era aprobado por el Congreso.

Tras ser consultado por sus razones para oponerse a la idea, el diputado Romero sostuvo representa a un grupo de personas que piensa igual que él y que piensa “que es antinatura y, por lo tanto, voy a seguir en esto“. “Hay personas que piensan distinto, entonces también tenemos que respetarlas”, añadió Romero.

Ante sus dichos, Francisco Saavedra, que contrajo el Acuerdo de Unión Civil en noviembre de 2018 con su esposo, respondió sarcásticamente.

“Tenga cuidado con sus palabras. Usted dice antinatura. ¿Qué? ¿Me está diciendo que tengo tres ojos, acaso? ¿Que tengo cuatro orejas? Cuide sus palabras Leonidas. ¿Soy un marciano que está hablando con usted? No, soy una persona tal como usted. Tengo familia, tengo padre, tengo hermanos. Entonces no le falte el respeto a las personas”, le dijo.

“Cuando usted dice antinatura, es como sacarle la madre a alguien”, agregó el conductor. “Pero si es antinatural pues, Pancho”, emplazó nuevamente Romero.

El diputado, más tarde, insistió en que “todos los proyectos, independiente de la motivación, el origen o la finalidad, se le ingresan indicaciones para dilatar uno o mejorar otro (…) yo voy a votar en contra de este proyecto, pero si mañana se aprueba en la Cámara, tendré que respetarla porque va a ser una ley, pero no va a contar con mi aprobación”.

Francisco Saavedra, en tanto, sostuvo después que “me parece que cuando usted dijo que éramos antinatura, no se lo voy a aguantar a nadie. No le aguanto ni al presidente de la República ni al Papa (…) Por eso mismo, con usted aquí mirándolo a los ojos, le voy a decir que lo que usted dijo es una atrocidad, una barbaridad. Y espero que se tomen cartas en el asunto”, pidió.

Y, en efecto, días más tarde un grupo de congresistas lideradas por la diputada Marisela Santibáñez anunciaron que enviarían el caso a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados.