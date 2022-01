En el capítulo de El Discípulo del Chef de este jueves se vivió una jornada de reencuentros, ya que seis participantes se sumaron a los equipos. Pese a que reinaron los abrazos entre los concursantes, Daniela Aránguiz optó por no saludar a uno de los nuevos miembros por considerarlo "doble estándar".

La noche de este jueves se vivió una jornada especial en El Discípulo del Chef, ya que ocho rostros compitieron en una prueba para ser parte de los seis que se sumarían a la competencia.

En la prueba, los participantes tuvieron la libertad de realizar sus mejores preparaciones para así impresionar a los jueces, quienes seleccionaron sus preferidos sin saber a quienes correspondían los platos.

Fue así como Patricio Sotomayor y Adriana Barrientos se sumaron al equipo de Sergi Arola; DJ Méndez y Pamela Díaz se integraron al de Ennio Carota mientras que Francisco “Pipo” Gormaz y Kurt Carrera hicieron lo propio con la chef Carola Bazán.

El ingreso de estos nuevos participantes sorprendió a los integrantes de cada equipo, ya que no sabían que en esta ocasión se sumarían nuevos miembros.

Como era de esperar, el reencuentro dio paso a emotivos y alegres abrazos, aunque también dio pie para algunos desencuentros.

Esto ocurrió cuando Pato Sotomayor quiso abrazar a Daniela Aránguiz, quien sorpresivamente le negó el saludo.

“Yo no lo voy a saludar porque lo encuentro muy doble estándar. Era muy buena onda conmigo y después viendo los capítulos te mata detrás de cámara”, comenzó explicando la esposa del Mago Valdivia en la entrevista con la producción.

“A mi no me gusta la gente así porque si yo tengo algo en contra de alguien, lo digo en la cara”, agregó.

Por su parte, Sotomayor respondió, asegurando: “De ahora en adelante voy a hacer como que ella no está. Desde hoy para adelante… chao”.

Pero eso no fue todo, ya que posteriormente el mismo Ennio Carota amagó con no saludarlo. “Contigo no hablo. Las cosas que dijiste en la entrevista…”, lanzó el chef. “Igual te quiero”, cerró el cocinero con una sonrisa en el rostro.

Cabe señalar que en este capítulo no hubo eliminados, aunque el equipo ganador, que fue el verde, contó con una incorporación extra: Rocío Marengo.