“Ella se paró y me dijo que se iba”. Así relató el periodista Alfredo Lamadrid, años atrás, una entrevista que realizó a la recién fallecida viuda del dictador Augusto Pinochet en el programa Humanamente Hablando en que Lucía Hiriart se enfadó por una pregunta y pidió eliminarla de las grabaciones.

Sus palabras llegaron en 2016, en conversación con Ignacio Franzani en Mentiras Verdaderas (La Red), donde relató que “estábamos en la entrevista y yo le pregunté por los detenidos desaparecidos. Ella contestó y justo después de esa pregunta venía el corte comercial. Yo mandé al corte comercial y ella se paró y me dijo ‘me voy"”.

“Le dije ‘señora, ¿cuál es la razón?’. ‘Usted está haciendo preguntas que no me parecen’ (me respondió). Empezamos a dialogar y ella me pidió que sacara la pregunta y la respuesta“, continuó. El comunicador accedió, dijo, porque “sino se iba, nos dejaba sin programa, el programa iba al otro día”.

“Yo cumplí (…) y después seguimos con la entrevista normal”, relató. Más tarde, sostuvo, recibió un llamado de su secretaria, quien le dijo que quería ver la cinta antes de la emisión, aunque Lamadrid no habría accedido.

El periodista, entre otros datos, sostuvo que la entrevista ocurrió a comienzos de los años 90 -aunque la data de La Red indica que ocurrió en 1998-, años después de que Augusto Pinochet dejara el poder y diera paso a la democracia.

Tal como recoge Página 7, el registro audiovisual fue emitido en el canal privado durante 2020, instancia en que el actual conductor de Mentiras Verdaderas Eduardo Fuentes conversó sobre el tema con la psiquiatra y diputada electa María Luisa Cordero.

Mira parte del momento a continuación:

Recordemos que el fallecimiento de Hiriart se confirmó la tarde de este jueves. Su muerte se produjo a los 98 años, mientras estaba en casa de su hijo Marco Antonio Pinochet en Lo Barnechea.

Tres días atrás, informaron fuentes de La Radio, su familia y su círculo más íntimo había sido advertido de su delicado estado de salud e, incluso, había sido internada en reiteradas ocasiones durante los últimos meses por dificultades médicas.