El periodista César Campos, exconductor de Manos al fuego (Chilevisión), entregó detalles de la romántica petición de matrimonio a su novio el actor Diego Barrios en Nueva York. “La gente aplaudía”, recordó.

La sorpresa llegó el pasado viernes a través de una fotografía en Instagram, a horas de que el presidente Sebastián Piñera firmara la Ley de Matrimonio Igualitario que permite bodas entre personas del mismo sexo en Chile, y que previamente había sido aprobada por el Congreso Nacional.

“Ahora que es ley el Matrimonio Igualitario y que la noticia nos encontró de vacaciones en Nueva York, vuelvo a preguntarte Diego bajo esta hermosa noche nevada y con mucho más convicción”, anunció primero el rostro de televisión.

“¿Quieres casarte oficialmente conmigo?”, le preguntó junto a la captura, en que él está arrodillado frente a su pareja.

Según recoge Glamorama, Campos detalló en Más Vivi que Nunca (TV+) que “fue una noticia súper impactante, porque tenemos diferencia horaria. Y decidimos en ese mismo momento ir a este bar icónico Stonewall, donde partió en 1969 toda la revuelta que dio inicio a los derechos de las parejas LGTBQI+”.

“En el bar comenzó todo”, añadió luego, argumentando que “le dije ‘mira, ahora que nos podemos casar…’ Llega y en el bar le pregunto, porque tenemos el Acuerdo de Unión Civil, le dije ‘ahora nos podemos casar’”. Más tarde, en un mirador de la ciudad estadounidense fue que se arrodilló e hizo la petición.

“La foto la tomamos después. No fue en el momento, porque no lo programé con alguien… Y me arrodillé. La acción fue real. Lo que pasa es que después, para sacar la foto, la simulamos. Pero el hecho fue real y la gente aplaudía“, aclaró.

“No pensé que la vida o el destino nos iba a llevar a ese lugar, ese día que nevó, que no había nevado, que estaba todo con tanta emoción, y le dije ‘bueno, ¿te quieres casar conmigo?’. Tal cual. Fue así. Me agaché”, agregó.

El comunicador, tal como reportó BioBioChile, había firmado el Acuerdo de Unión Civil en noviembre de 2019, por lo que días atrás celebraban en redes los dos años del compromiso.

“Gracias por estar siempre ahí mi amado Diego, acompañándome y apoyándome en cada paso que doy. Sigamos caminando y apostando juntos por nuestra felicidad y sueños”, escribió Campos en una fotografía en que aparecen abrazados.