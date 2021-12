Tonka Tomicic no estará presencialmente junto a los otros rostros en la nueva edición de Teletón, no obstante participará de manera online. ¿La razón? no contaría aún con Pase de Movilidad.

La animadora de televisión, Tonka Tomicic, no participará presencialmente en la Teletón por “precaución sanitaria”. Desde la organización del evento, confirmaron que la animadora estará presente de manera online.

Fuentes de BioBioChile indicaron que la exconductora del matinal Bienvenidos no contaría con Pase de movilidad aún, pues le faltaría completar el esquema de vacunación contra el covid-19. Por esta razón se decidió que no estuviera en el Teatro Teletón junto a los demás rostros.

Según Glamorama, Tonka Tomicic sólo ha recibido una dosis de la vacuna, debido a que estuvo en un largo proceso de evaluación médica y acaba de recibir la autorización desde los especialistas que la tratan para inocularse.

Recordemos que el 24 de mayo pasado, Tonka Tomicic emitió una breve declaración a través de Twitter indicando por qué aún no había sido inoculada contra el coronavirus.

“Para quienes me consultaron: por recomendación médica aún no puedo vacunarme. Estoy completamente de acuerdo con la vacunación y así lo he manifestado desde que se abrió la posibilidad de hacerlo en nuestro país. No soy antivacuna ni nada parecido. Gracias”, aclaró Tonka Tomicic en la oportunidad.

Desde la organización de Teletón indicaron a BioBioChile que las medidas sanitarias para la realización del evento son estrictas. El riguroso protocolo de acceso al Teatro Teletón contempla la verificación de acreditación al evento, Pase de Movilidad habilitado, toma de temperatura y consulta sobre síntomas de coronavirus. Además, todos los rostros y trabajadores que participan deben pasar a una zona de testeo donde se les practica un test de antígenos que arroja resultados en 15 minutos. Recién después de eso pueden ingresar al recinto.