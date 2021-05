La animadora Tonka Tomicic explicó en redes sociales por qué aún no se ha vacunado aún contra el covid-19, esto tras una serie de críticas de televidentes de Bienvenidos.

En conversación con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, la animadora reconoció que aún no había sido inoculada. Esto en medio del debate por la gran cantidad de personas que salieron de la Región Metropolitana durante el fin de semana largo en plena pandemia.

“Esta pandemia no la va a vencer la autoridad, ni la chilena ni la del mundo. Esta pandemia la vamos a vencer nosotros como ciudadanos”, dijo Uriarte. “Yo te voy a poner un ejemplo. ¿Tú estás vacunada?”, le preguntó a Tomicic.

“¿Si yo estoy vacunada? No me he podido vacunar”, respondió ella, mientras su colega Sergio Lagos afirmó rápidamente que él sí lo estaba.

La replica dio pie a una serie de comentarios de apresurados tuiteros que la criticaron e incluso la tildaron de “antivacuna”, lo que hizo que Tomicic tuviera que aclarar la situación.

“Para quienes me consultaron: por recomendación médica aún no puedo vacunarme”, escribió en sus stories de Instagram. “Estoy completamente de acuerdo con la vacunación y así lo he manifestado desde que se abrió la posibilidad de hacerlo en nuestro país”, añadió.

“No soy antivacuna ni nada parecido. Gracias”, cerró.

Hasta el día de hoy, el Ministerio de salud (Minsal) informó que 9.624.353 personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna anticovid; y que 7.699.517, completaron la segunda dosis.

Recordemos que la tarde de este lunes, el Minsal reportó 5.374 contagios nuevos de covid-19. 3.952 de ellos fueron catalogados como sintomáticos y 1.047 como asintomáticos.

En base al análisis de 43.802 tests de PCR la positividad se determinó en 10,83%.