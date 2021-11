Cristián ‘Chico’ Pérez sorprendió este miércoles al revelarse que él era el famoso tras el ‘Indio Pícaro’ de ¿Quién es la Máscara?. Y aunque quedó eliminado del programa, se ganó el cariño de la audiencia.

El espacio de CHV fue el retorno a la pantalla chica del exanimador de SQP, quien también tuvo otras ofertas de otros canales. De hecho, Pérez dejó pasar una invitación a The Covers, de Mega y Masterchef, de Canal 13.

“Aunque parezca extraño, lo que me pareció más atractivo es que podía hacer una de las cosas que más me gusta hacer, sin que me vieran la cara“, explicó a Página 7.

“Había recibido ofertas de programas de Mega, como The Covers y las rechacé, porque me daba cierto pudor. Ok, hice a Michael Bubblé en Mi Nombre Es y salió bien, pero no sé si tengo ganas de ir a cantar a rostro descubierto, que fue mi argumento para no aceptar”, agregó.

En cuanto al traje de Indio Pícaro, reconoció que “me pareció notable, porque los otros personajes son mucho más genéricos, este era el único personaje chileno, muy querido, muy transversal”.

“Al verlo no me imaginaba a nadie diciendo ‘me cae mal el indio pícaro’. Cuando lo vi me reí un rato, pero siempre le tuve fe”, admitió.