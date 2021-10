El chef francés Yann Yvin, conocido por su participación como jurado en los programas MasterChef (Canal 13), sumó un nuevo desafío la semana pasada y se decidió a incursionar en los negocios con su restaurante propio Yann Yvyn Brasserie en Monticello.

Es, dijo a BioBioChile, “el primero de una trilogía”, un trabajo en conjunto con el también chef español Sergi Arola, que es juez en el espacio El Discípulo del Chef (Chilevisión). “Competencia en el mundo de la televisión pero mi amigo en la vida real”, bromea.

El restaurante, sostuvo, tendrá sólo platos de comida francesa, aunque con ingredientes locales. “Nada de platos chilenos, tengo productos chilenos”, explicó.

“No hay nada peor que tener un poco de todo. Si soy francés, soy francés. Si mañana con Sergi abrimos un restaurante español, va a ser sólo español. No hay peor que abarcar mucho, porque al final aprietas nada”, afirmó.

Entre lo más destacado de la carta se encuentra la sopa de cebolla gratinada con queso gruyere, clásica sopa de cebolla francesa con caldo de lardón y vacuno, gratinada con tostadas al queso gruyere; el escargots de bourgogne, caracoles de borgoña cocidos al vapor y salteados con mantequilla de ajo perejil, arvejas y tocino, con su costra de masa hojaldrada; y un apetecido crème brûlée, clásico postre francés caramelizado y crocante

Proyectos en televisión y MasterChef

Las grabaciones de MasterChef Celebrity, la más reciente edición del espacio, terminaron en agosto pasado, aunque el programa continúa emitiéndose. De hecho, la última eliminada, tal como contó BioBioChile, fue la influencer Camila Recabarren.

En el intertanto, contó Yann, continúa trabajando en televisión para el mismo canal. “Estoy grabando otro programa para ayudar a las pyme. Va a ser un reality que se va a llamar Una cita de negocio, que va a salir pronto”, adelantó.

El espacio, dijo, será emitido en pantalla abierta aunque continúa sin fecha de estreno. Su objetivo, apuntó, es “subrayar el trabajo de las pymes en Chile, que sabemos que han sufrido mucho desde la pandemia y desde el Estallido Social”.

Yvin, además, sostuvo que prepara otro programa de su creación llamado La ruta del queso, que sería emitido en la señal de cable de Canal 13.

Sobre una nueva temporada de MasterChef Celebrity, en tanto, sostuvo que “huele bien, como se dice”.

No obstante, agregó que “si pasa algo va a ser el próximo año, pero no tengo ningún comentario de lo que va a pasar. Sabemos que el programa de cocina funciona bien (…) no tengo certeza de nada“.

“Me gustaría decirte que sí. No tengo la certeza, pero yo como Yann me gustaría decirte que sí. Es lo mío, es un programa donde me siento cómodo. Y al final me di cuenta que podemos cambiar la vida de una persona mediante la cocina”, cerró.