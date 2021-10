Emilio Sutherland reaccionó a los duros dichos del periodista e investigador Javier Rebolledo (“La danza de los cuervos”, “El despertar de los cuervos”, “Rati: Agente de La Oficina”) en “Mentiras Verdaderas” de La Red, donde lo acusó de haber recibido 200 millones de pesos para evitar la emisión de un reportaje sobre el Ejército.

“A propósito de los hechos mencionados en @mentiraslared… Llevo casi 40 años trabajando como periodista en distintos medios de comunicación. He denunciado todo tipo de delitos, incluyendo la corrupción, en el ámbito civil, político, eclesiástico y militar”, comentó el rostro de Canal 13 en su cuenta personal en Twitter.

“Mi trabajo lo he hecho siempre con la idea de aportar un grano de arena a un país mejor. Me han amenazado y hostigado de distintas maneras. Generalmente he guardado silencio porque creo que los periodistas no debemos ser parte de la noticia”, agregó.

En su intervención, Rebolledo aseguró que Sutherland maniobró personalmente para no emitir un reportaje sobre la corrupción en la institución castrense.

“Rebolledo, señaló que una persona había escuchado a otra decir que me habían entregado dos maletines con un total de 200 millones de pesos (…). Dicha acusación la rechazo categóricamente. Jamás he recibido dinero para ocultar u omitir información”, aseguró.

“Me parece importante contar que varias semanas antes de la emisión de ese programa el periodista Javier Rebolledo me contactó por teléfono. Le confirmé que efectivamente hace ya más de una década investigué una denuncia formulada por un cabo del Ejército, que finalmente no salió al aire por una decisión editorial del canal”, escribió.

“Cuando Rebolledo me contó que existía un testimonio de que yo había recibido dinero para ‘bajar’ el reportaje, me indigné y le respondí que eso era totalmente falso. En ese minuto, la decisión de no emitir el reportaje se tomó principalmente porque no había antecedentes suficientes”, dijo.

“Sin embargo, semanas después, otra parte de ese reportaje sobre corrupción en el Ejército sí fue emitida. Éstas apuntaban a un alto oficial del ejército que fue removido de su cargo por usar vehículos y personal militar en un negocio particular”, añadió.

Ya al final de su testimonio, agregó que “en la conversación telefónica con Rebolledo y con la intención de conocer la verdad, le ofrecí a este periodista encarar personalmente a quien hubiese dicho esa calumnia sobre la entrega del dinero, para que él lo pudiera contar en su libro, pero de este colega Rebolledo nunca más supe hasta que apareció en Mentiras verdaderas”.

“Allí hizo un entusiasta relato de graves imputaciones en mi contra y, como si fuera un dato menor, solo al final, señala que yo rechacé haber recibido dinero”, lamentó.