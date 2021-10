El matinal Buenos días a todos (TVN) sufrió este lunes una nueva baja, luego que el periodista Mauricio Huentenao presentara su renuncia. “No es una escapada”, dijo.

El comunicador estuvo poco más de un año en el espacio conducido por María Luisa Godoy, Gonzalo Ramírez y Carolina Escobar.

Su renuncia, que fue revelada por El Filtrador y que se hará efectiva a partir del viernes, llegó luego que se conociera la desvinculación de la productora ejecutiva Pamela Díaz, además de la periodista Ana María Silva, quien dejó el canal estatal para ser parte del nuevo matinal de Canal 13, Tu Día.

“Las razones son netamente profesionales”, dijo Huentenao, que previamente formó parte del Departamento de Prensa de Mega, a BioBioChile. Su visión era, afirmó, estar sólo un año en el espacio.

“Soy una persona que ama mucho la televisión y quiero seguir creciendo en esto. Mi norte profesional tengo que buscarlo en otra parte (…) no sé lo que depare mi futuro, si vuelvo a la televisión, si es que me llama alguien. Hoy no tengo un norte profesional claro porque no tengo otra oferta“, agregó, confirmando que no dejó TVN para irse a otra estación.

Para el periodista, la partida de Díaz, la persona que lo llamó a trabajar en el matinal, “es como la letra chica, una razón, no la más importante (para tomar la decisión)”.

“Esto no es una escapada, ni porque no me gusta la administración actual, porque tampoco la conocí”, aclaró. “No sé el rumbo del matinal hoy. No sé qué rumbo quieren tomar. No tengo ese proyecto claro. Sé que quieren hacer cosas pero esas cosas yo no las noto muy diferente a lo que ya hacemos (…) es medio confuso. Y eso para mí produce esa sensación de ya es tiempo, ya es hora”, añadió.

Explicó luego que, tras la partida de Díaz, imagina “que el canal quiere hacer cambios. Como todavía yo no sé cuáles son esos cambios y no tan sólo yo, creo que el equipo tampoco lo sabe -y no creo que eso sea malo-… En esa búsqueda de rumbo e inestabilidad (…) sinceramente, es un proyecto que necesita de una persona que esté 100% para empujarlo, para llevarlo a cabo. Yo no puedo trabajar en un proyecto donde me sienta un poco a la deriva”.

“Creo que estoy ocupando el lugar de una persona que a lo mejor está con toda las ganas, con toda la energía para levantar el proyecto. Yo siento que, para mí, esa etapa ya está cerrada”, puntualizó.