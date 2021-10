La periodista Macarena Pizarro saludó con una fotografía desde la playa a su pareja, el periodista Humberto Sichel, quien este martes cumple 40 años.

Ambos están juntos desde, al menos, 2018, el momento en que los rostros de Chilevisión confirmaron la relación.



“Muy feliz cumpleaños Humberto Sichel”, escribió la comunicadora en una fotografía en blanco y negro a la que añadió un emoji de corazón, en que ambos visten vestimentas claras, dando la espalda al mar.

Recordemos que tal como contó BioBioChile, Pizarro habló de su relación en el programa en línea Siempre mamá de la animadora María Luisa Godoy, después de haber trabajado juntos como reemplazo en el matinal Contigo en la mañana.

Sobre la conexión en pantalla con Sichel, dijo que “fue súper buena, porque tú sabes que no es tan fácil tener fiato en la tele, conocerse, cachar las miradas del otro conductor, saber quién va a hablar, y eso fue súper bueno. Y como nos conocemos harto, no había competencia, había buena onda, queríamos ayudar al otro. Todas esas cosas que pueden pasar, no se daban”.

“Igual compartimos mucho de este mundo y eso es entretenido. Es lo rico de estar con alguien que entiende que uno trabaja (…) A veces son difíciles los horarios… Uno está planificado con el medio panorama y te llaman a última hora y debes dejar a todo el mundo plantado porque tienes que ir a trabajar, y no todo el mundo lo entiende”, agregó.

“Conversamos harto de los temas y nos ayudamos. Pero también, de repente, uno está metido en lo suyo y no puede nomás. Ahí cada uno se las arregla solito. Pero en general sí, y muchas veces es el post, llegamos a la casa a discutir, conversar y analizar lo que fue el día, lo que fue el rating, lo que fueron los programas. Es entretenido”, puntualizó.