“Fue totalmente aislado y lo lamentamos”. Con esas palabras, la actriz y conductora del nuevo programa de Mega Pecados Digitales, Javiera Contador, se refirió a la queja de Antonella Ríos, quien participó en una de las grabaciones del espacio y, luego de cuestionamientos por parte de otra mujer invitada, acusó que terminó casi llorando.

Según advirtió, se trató de episodios en que se debatió “las fotos que yo subo” y “cómo soy, incluso”.

En el espacio de televisión, que cuenta con la participación de Daniel Alcaíno con su personaje de Yerko Puchento, famosos invitados permiten que se les revise sus teléfonos para conocer sus secretos.

La producción será estrenado este sábado 25 de septiembre, en reemplazo del extinto Mi Barrio.

Javiera Contador: “Lo lamentamos”

En una conferencia de prensa de este miércoles a la que asistió BioBioChile, Contador sostuvo que el caso “fue totalmente aislado y lo lamentamos. Fue un primer programa y de hecho hemos hecho cosas con la producción y todo porque la idea es que nadie se sienta así, la idea es que nadie se sienta mal”.

Más tarde, consultados por una versión de lo que sucedió, evitó entregarla. “Para que veas lo que ocurrió tienes que ver el programa”, dijo.

“Si no, son sólo versiones y van alimentando algo que, en lo personal, no me interesa mucho”, argumentó.

La actriz, no obstante, insistió en que lamenta “mucho que ella se sintiera mal. Yo hablé con ella después y le pedí disculpas por si hubiera sido algo. No, no era así. Fue una situación súper puntual, algo súper específico. Si alguien se siente mal, es así. Uno no puede negarle a la otra persona un sentimiento. Pero ella tuvo el espacio dentro del mismo programa para poder hablarlo (…) Se habló, lo expresó”, cerró.

¿Qué le pasó a Antonella Ríos?

Ríos, según contaron en el programa Me Late (TV+), fue enfrentada a una joven feminista que la habría interpelado por una plataforma de contenido sensual que maneja.

“Yo iba a reírme y a pasarlo bien y ¡pum!, aparece una chica (diciendo) ‘lo que tú estás haciendo es súper malo’, en base a las fotos que yo subo, a cómo soy incluso”, contó más tarde la actriz en el mismo espacio de televisión.

Según ella, además, nadie la advirtió que tendría que enfrentarse a otro invitado. “No tendría por qué saberlo, pero la invitación era a pasarlo bien, a relajarse. Estuve cero relajada. Más que pelear o enojarme, o sentirme mal, no estaba preparada y me pilló volando bajo y no argumenté”, dijo.

“Yo no lo pasé bien en ese momento, porque sentí que era ‘tú haces esto y gracias a ti pasa esto y esto’, que eran cosas terribles que me dijo”, recordó.

Más tarde, rememoró, “pasó un rato, entre medio me preguntaron otras cosas y ya en un momento empecé a hacer pucheros. La Javiera me pregunta que me pasa y yo le dije ‘¿sabes qué más…?’ Y me fui en la volá. Me amargué, me dio pena”.

Afirmó, no obstante, que Contador “estaba súper preocupada (…) Entonces ella sintió lo que yo estaba sintiendo, porque me vio los ojos. Yo soy llorona, entonces ya estaba con los ojos llorando casi”.