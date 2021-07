Dos proyectos son los que tienen contenta a Javiera Contador (47). La actriz y comediante chilena asumió en Mega la conducción de Pecados digitales y la evaluación de participantes, como jurado, en The covers: tributo a las estrellas. En este último, se reencontró con su pasado.

A pesar de las dos producciónes, afirma que no es un rostro del canal de Bethia, sino que fue llamada sólo para participar de los espacios. “Lo que uno hace, o lo que yo hago, es por proyectos”, dice a BioBioChile. Añade que la habían contactado de otros canales, pero que ninguna idea le había gustado.

Se espera, indica, que “todo el resto del año” esté en la señal televisiva con dos distantes roles.

The covers: tributo a las estrellas

The Covers ya está en grabación. En él, Contador es jurado junto al cantante nacional Beto Cuevas y al argentino Óscar Mediavilla. La animación está a cargo de Karla Constant.

La dinámica consiste en que 48 concursantes en total, 8 por capítulo, tendrán que competir con covers de famosos cantantes en una etapa de casting, quedando sólo 4 -uno elegido por la totalidad del jurado y los otros tres, por cada uno de los jueces-.

De ellos, sólo dos pasarán a la segunda etapa del programa y los otros dos, resultarán eliminados. De esta forma, el programa finalizará con un gran ganador.

Entre los concursantes se encuentran José Luis Repenning, Simón Oliveros, Betsy Camino, Carolina Soto, Gustavo Becerra, Solange Lackington, Mario Ortega y Pamela Leiva.

“Ha sido súper complejo, porque los conozco casi a todos”, reconoce Contador. “Incluso, tengo amigos cercanos que están participando”, agrega.

La situación, advierte, no es un desafío para su objetividad, pues “la gente que está participando entiende que no hay una cosa personal, sino que un programa que tiene que ver con un talento particular que es la imitación y caracterización de un cantante”.

Añade que “ha sido súper interesante porque hay un acuerdo general entre los participantes sobre tener un escenario después de tanto tiempo. Eso es algo que le da cierta emotividad, porque la cultura sigue siendo un área que ha sido súper apaleada durante la pandemia, al igual que muchas otras, con un Ministerio de Cultura que ha estado ausente. Ha sido súper complejo”.

Su rol, define, es fijarse “mucho más en la interpretación, cómo sacar al personaje, desde la caracterización hasta la kinética”.

El reencuentro con Beto

Beto Cuevas, el exintegrante de La Ley y también jurado del programa, ya lo adelantaba. En una conversación anterior con BioBioChile reveló que conocía a Contador desde pequeña, por los lazos que tenía con Andrés Bobe, tío fallecido de la actriz y uno de los artífices de la icónica banda nacional.

“A Beto lo conozco desde muy chica. Soy sobrina de Andres Bobe y ensayaban en la casa de mi abuela cuando era chica, con La Ley. Después que partió Andrés no lo vi más, porque Beto vive en otro lado. Ha sido algo bonito volver a verse, hemos hecho buenas migas y harto humor también”, reconoce Javiera.

Bobe falleció en 1994 tras sufrir un accidente de tránsito y aunque la actriz reconoce que, con el tiempo, no es un “tema” y es más bien “algo natural”, lo recuerda como el “tío taquilla”.

“Yo estaba como en tercero medio y de repente Andrés tocaba en una las discos. Teníamos como 16 o 17, ninguna posibilidad de entrar, y Andrés nos hacía pasar con tres amigas a ver a La Ley. Yo estaba enamorada de Beto, porque mino”, rememora, agregando que tiene “buenos recuerdos mezclados con una tristeza enorme de que Andrés no esté. Me pasa mucho y me he acordado mucho de Andrés, porque hay ciertas anécdotas que cuenta de La Ley y yo veo a mi tío“.

Pecados digitales

Contador cuenta que, se espera, las grabaciones de Pecados digitales comiencen a mediados de agosto. En el espacio, compartirá con el actor Daniel Alcaíno, que interpretará a su ya clásico personaje de Yerko Puckento. ¿En qué consiste? Ella lo cuenta:

“Tiene que ver con la historia, pero no necesariamente pasada, de la vida digital de las personas. Ahí hay mucho material, porque hay fotos, WhatsApp, influencers, un mundo en cada celular. Eso es un poco el puntapié para entrar a conversar respecto de la vida, porque las redes sociales han hecho que cada uno tenga su propio canal”, dice.

Para esto, los famosos que participarán -de quienes todavía no existen números ni nombres- tendrán que entregar su celular para ser analizados por la producción y enfrentarse a lo que han dicho y publicado.

“La idea es poder conversar de todo. Yo no soy periodista por tanto no tiene que ver con interrogatorios y tampoco me gusta la farándula ni que nadie lo pase mal. Me interesa que sea una conversa entretenida”, puntualiza.