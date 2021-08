En el capítulo de este sábado del programa culinario La Divina Comida, la paraguaya y exparticipante del espacio juvenil Mekano (Mega) Ruth Gamarra lanzó unas criticadas frases sobre el machismo. “Me gusta que la mujer cocine, lavar los platos”, dijo.

En el espacio, al que también asistió el exprecandidato presidencial Ignacio Briones, y los actores Cristián de la Fuente y Constanza Mackenna, sus palabras generaron asombro.

Todo comenzó cuando comenzaron a conversar sobre su llegada al extinto programa de la señal de Bethia, animado por José Miguel Viñuela.

“Yo dije ‘bailar en televisión, qué terrible’. Porque yo modelaba (…) El primer día entro al aire y Viñuela dice ‘tenemos una nueva integrante, la paraguaya y no sé qué’. ‘Ya, bailemos’. Me sentía ridícula. Después, con el tiempo, una o dos semanas, se me fue pasando”, recordó.

Más tarde reconoció que se fue del programa porque un novio “no quería que siguiera trabajando en televisión”.

“Tengo que admitir que tengo algunos pensamientos machistas y estoy de acuerdo en algunas cosas con el machismo“, admitió.

“Por ejemplo, a mí sí me gusta servirle a mi marido (…) me gusta que la mujer sirva, que la mujer cocine, levantar los platos. Eso viene de mi mamá”, sentenció, añadiendo que ella no lo ve mal”. “Estoy acostumbrada”, dijo.

Mackena, frente a las cámaras, advirtió luego que le “choca un poco escuchar a mujeres machistas”.

“Me parece fuerte escuchar a la mujer decir que el rol es servirlo, atenderlo, cocinarlo. Como que el rol de la mujer estuviese ahí en la casa, atendiendo al hombre”, añadió.