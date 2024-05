El esloveno Luka Doncic, con 33 puntos, y Kyrie Irving, con 30, lideraron este miércoles la victoria por 105-108 de los Dallas Mavericks en el campo de los Minnesota Timberwolves para que los texanos golpearan primero en el choque inaugural de las Finales del Oeste en la NBA.

Por quinta vez en esta postemporada los Mavericks ganaron a domicilio. La del Target Center tiene un peso enorme considerando que a los texanos se les atragantó por completo el triple, con un seis de 25 que, comparado con los 18 conectados por los Wolves, pudo pasarles factura.

Doncic anotó quince de sus 33 puntos en el cuarto período y contó con el apoyo de un Kyrie Irving de 30 puntos, protagonista con 24 de ellos en una primera mitad en la que estuvo incontenible para la defensa de los Wolves.

Los locales, que regresaban al escenario de unas finales de conferencia por primera vez desde 2004, estuvieron arriba en la mayoría del partido, pero les faltó continuidad y experiencia en la gestión de los momentos clave.

Jaden McDaniels fue el líder anotador con 24 puntos y seis triples, cinco de ellos anotados en una espectacular primera mitad, mientras que Anthony Edwards firmó 19 puntos, once rebotes y ocho asistencias, con 6 de 16 en tiros de campo y cinco triples.

El dominicano Karl Anthony Towns metió 16 puntos (dos triples de siete intentos) y capturó seis rebotes.

Lo de este miércoles fue un golpe en la mesa de los Mavericks, en una noche en la que tuvieron además grandes apuros desde la línea de tres puntos.

El segundo partido se jugará este viernes 24 de mayo, desde las 20:30 horas de nuestro país, también en Minnesota.

Luka Doncic and Kyrie Irving took turns getting BUCKETS to take Game 1 of the West Finals in Minnesota!

Doncic: 33 PTS, 8 AST, 6 REB

Irving: 30 PTS, 5 REB, 4 AST

Game 2: Friday, 8:30pm/et on TNT 🍿 pic.twitter.com/8IkJXJNqzU

— NBA (@NBA) May 23, 2024