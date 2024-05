El ministro de Exteriores de Israel, Yisrael Katz, advirtió de “consecuencias graves” luego que España, Irlanda y Noruega anunciaran que reconocerán a Palestina como Estado.

A través de las redes sociales, Katz indicó que “Israel no retrocederá ante quienes socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad”.

“Después de que la organización terrorista Hamás cometiera la mayor masacre de judíos desde el Holocausto, después de cometer los crímenes sexuales más horrendos que el mundo haya visto, estos países optaron por recompensar a Hamás e Irán y reconocer un Estado palestino”, agregó.

Según aseveró, el anuncio de estos países es “un perjuicio a los esfuerzos por recuperar a los 128 secuestrados y una reacción violenta a los yihadistas de Hamás e Irán, que aleja las posibilidades de paz y socava el derecho de Israel a la autodefensa”.

I issued a severe Démarche for the ambassadors of Spain, Ireland, and Norway in Israel following their governments' decision to award a gold medal to Hamas terrorists who kidnapped our daughters and burned infants.

During the Démarche, the ambassadors will watch a video of the… pic.twitter.com/hWDPLinJV7

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 22, 2024