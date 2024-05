Un casi nulo crecimiento del 0,1% registró el sector metalúrgico metalmecánico durante los primeros tres meses del 2024, marcado por dos contracciones consecutivas en febrero y marzo, mostrando en este último una caída del 4%.

Los resultados se enmarcan en la menor demanda de ciertos productos destinados a la minería, el decrecimiento de proyectos productivos y la crisis en el sector de la construcción.

Desde la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), afirman que las cifras reafirman los temores que existen dentro de los actores industriales pertenecientes a esta rama productiva, quienes “ven con preocupación la falta de proyectos de inversión e infraestructura para el presente año”.

Sector metalúrgico parte el año con nulo crecimiento

Según comentó el presidente del gremio, Fernando García: “El aumento de la demanda interna de un 2% informada por el Banco Central esta semana, no genero un impacto significativo en nuestra industria, pues se registró en rubros que para nosotros no tiene mayor incidencia”.

Recordemos que según datos del ente emisor, la economía nacional tuvo un crecimiento del 2,3% en el primer trimestre del año, su mejor desempeño desde el segundo trimestre del 2022.

Así, gran parte de las actividades mostraron cifras positivas, destacando las alzas en minería, suministro de electricidad, gas, agua y transporte. Además, la demanda interna se expandió un 2,0% gracias a un mayor consumo e inversión.

Cifras de subsectores

Para el sector metalúrgico, de los nueve subsectores que componen la industria, cinco tuvieron variaciones positivas, destacando la reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y equipos (26,3%).

Al contrario, la fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, recipientes de metal y generación de vapor fue el que marcó peor desempeño (-12%).

Dado este menor desempeño del área metalúrgica, el presidente de Asimet comentó sobre la necesidad para llegar a acuerdos y avanzar en temáticas esenciales para el rubro, destacando la tramitación del denominado Pacto Fiscal.

Avanzar en la discusión de reformas

Sobre este último punto, García sostuvo que la tramitación de las reformas se extendió “más allá de lo prudente”, trayendo más incertezas que no se traducen en un mejor clima para atraer inversiones.

“Finalmente, eso genera mayor desempleo formal y aumento de la precariedad laboral. Nuestro sector manufacturero tiene el potencial de crear esos puestos de trabajo de calidad, pero en las actuales condiciones, esa capacidad se ha visto frenada por la escasez de inversiones en el sector”, señaló en un comunicado.

Finalmente, en materia de exportaciones se anota una caída del 25,2% respecto al mismo período del año anterior, totalizando US$ FOB 515,9 millones.

Los principales mercados objetivo de los envíos fueron Perú, Estados Unidos y Argentina; los cuales suman US$ FOB 217,7 millones, un 42,6% del total. Por otro lado, China se mantiene como el principal origen de las importaciones del sector (US$ CIF 1.595,6 millones, un 32,4% del total), seguido de Estados Unidos (US$ CIF 726,7 millones) y Brasil (US$ CIF 306,9 millones).