La modelo y comunicadora Pamela Díaz (40) confirmó que se divorció de su, ahora, exesposo empresario Fernando Téllez.

“Me divorcié (…) Sí, me salió la nulidad. ¡Ahora soy soltera! Soy soltera y hago lo que quiero, soy soltera y hago lo que quiero“, dijo en un espacio de Me Late (TV+), según recoge La Cuarta.

La demanda, interpuesta bajo la figura de divorcio culposo, ingresó en diciembre pasado ante el Juzgado de Familia de Colina.

El abogado de Díaz, Matías Caviedes, había dicho a BioBioChile que ambos tenían el ánimo de divorciarse. No obstante, señaló que demandaron divorcio culposo debido a que “la relación terminó porque Fernando transgredió los deberes que impone el matrimonio”.

Los detalles del “calvario” que vivió su representada, como lo califica, están dentro de los archivos a los que este medio tuvo acceso.

“Tenemos testigos relacionados al mundo de la farándula y al deporte que pueden acreditar la situación que vivió Pamela… el calvario que estuvo viviendo con Fernando en los últimos meses”, agregó, en ese momento, Caviedes.

Téllez, por su parte, decidió demandar reconvencionalmente con la misma figura. Según el abogado de Díaz, esto porque acusaron “transgresión a los deberes del matrimonio mediante malos tratos psicológicos” por parte de ella.

Por ahora no están claros los términos en que se produjo el divorcio. BioBioChile contactó al abogado y a Díaz, sin hasta el momento obtener respuesta. La comunicadora, actual pareja del animador Jean Philippe Cretton, también demandó a Téllez por pensión alimenticia, de lo que por ahora también se desconocen detalles.

El matrimonio, que ya llegó oficialmente a su fin, se celebró en Colina el 13 de abril de 2017. El término de la relación, en tanto, se confirmó en agosto de 2019, a poco más de dos años de la boda.

“Creo que si tomé esta decisión fue porque lo sentía. Puede ser que sea un fracaso: ya voy en mi segundo matrimonio. Seguramente más adelante lo tomaré para la talla, hoy no me lo puedo tomar para la talla. Pero creo que tenía que hacerlo, no tenía otra opción“, dijo en su antiguo programa Viva la pipol (Chilevisión).