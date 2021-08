Gina Krasley fue una reconocida participante del programa estadounidense My 600-Lb Life, quien falleció a la edad de 30, aunque se desconoce la causa.

En el programa, se destacó por su trágica historia de vida, creciendo rodeada de problemas personales y familiares, y diversos abusos. Al espacio televisivo llegó buscando una manera de bajar de peso y mejorar así su calidad de vida, ya que llegó pesando alrededor de 270 kilogramos.

Durante el show, Gina logró bajar 22 kilos y posterior a su participación en le programa, habría perdido cerca de 90 kilogramos en total, mejorando considerablemente su estándar de vida.

Sin embargo, el pasado primero de agosto, su familia anunció la muerte a los 30 años de Krasley, quienes decían que pese a sus vivencias, era una mujer feliz y que disfrutaba mucho bailar.

“Su mayor pasión era bailar y ella comenzó la tendencia de Tiktok ‘el baile no tiene límite de peso’ y soñó con algún día abrir un estudio de danza para niños con necesidades especiales”, dijeron sus cercanos según recoge el portal Deadline.

Por su parte, el canal que llevó a cabo el programa donde se hizo reconocida Gina, TCL, realizó un post en su cuenta de Instagram diciendo “TLC estaba profundamente entristecida por la pérdida de Gina Krasley, quien compartió su viaje de pérdida de peso en My 600lb Life . Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia en este momento difícil”.

TLC was deeply saddened by the loss of Gina Krasley, who shared her weight-loss journey on My 600lb Life. Our thoughts and prayers are with her family at this difficult time.

— TLC Network (@TLC) August 6, 2021