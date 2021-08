En medio de la polémica se encuentra el zoológico Parque Safari de Rancagua, luego que una funcionaria muriera tras ser atacada por uno de los tigres. Durante este día, desde la gerencia y los trabajadores han entregado versiones distintas de la que ocurrió.

Durante la mañana Antonio Rojas, gerente de aquella empresa, tuvo una conversación con el matinal Contigo en la Mañana, en donde respondió cuestionamientos de parte de los animadores.

En primer lugar, Rojas sostuvo que la noche anterior el felino no había seguido el señuelo de regreso a su casa, aunque había quedado en un lugar con cerco electrificado.

“Era un recinto electrificado, que está cerrado con rejas, que entran vehículos en su interior y recorren el parque. Se cumplen protocolos de seguridad (…) Además durante el día, los animales no están en sus habitaciones”, indicó.

Lo anterior fue replicado por Julio César Rodríguez, quien dejó entrever que estaba molesto con la explicación del funcionario.

“Los animales no son máquinas ni cosas. Se enferman. Acá usted nos está contando que el animal no respondió al señuelo anterior y no se fue a su jaula. Se quedó ahí toda la noche dando vueltas y después nos encontramos con que ataca a una persona”, indicó Rodríguez.

Evidentemente aquello descolocó a Rojas: “Si el relato lo quiere hacer usted de esa manera y no representa cabalmente lo que yo le he dicho, usted puede hacerlo, comunicacionalmente usted puede generar la información de la manera que a usted le parezca, pero no es lo que yo he dicho. Son animales salvajes y tienen comportamientos como animales salvajes”.

Tras eso, los dos involucrados iniciaron una pequeña discusión en vivo. El funcionario estuvo cerca incluso de dejar el despacho.

“En este instante quisiera abocarme a mis cosas, que son mucho más importante que estar aclarando entonaciones. Así que le agradezco su preocupación”, expuso Rojas.

“Antonio, no terminemos en discusión, no es el ánimo. Déjeme terminar de plantearle lo que le iba a plantear. Usted nos contó que el tigre no atendió al señuelo por lo tanto no durmió en su jaula, sino que durmió al aire libre”, respondió Rodríguez.

Finalmente, el también animador de Podría ser peor en Radio Bio Bio calmó los ánimos indicando que: “Le quiero plantear que, cuando pasa eso, a lo mejor es necesario que vaya un especialista a ver el tigre”.