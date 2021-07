La noche de este jueves debutó la nueva temporada de El Discípulo del Chef, y como era de esperar también se vivió la primera eliminación del programa de CHV.

Esta recayó en la abogada Helhue Sukni, miembro del equipo del chef Ennio Carota, el cual compitió contra el equipo de Sergi Arola y Carolina Bazán.

La participación de Sukni no estuvo ajena a la polémica y fue precisamente su actitud la que se le costó su paso por el programa.

Durante la competencia, la abogada se mostró desinteresada y reclamó por falta de utensilios en la cocina, según consignó Página 7. Incluso en un momento comenzó a escuchar audios de trabajo en su celular.

“Me parece que tiene algún tipo de vicio con el teléfono, ¿para qué tanto? Parece que le vamos a prohibir el uso del celular”, afirmó Carota.

La profesional se mostró indignada supuestamente porque “me dijeron que íbamos a salir temprano y no salimos temprano”.

Posteriormente se enfrentó con el chef cuando este le dio instrucciones sobre cómo cortar. “¿Pero por qué?”, reclamó ella. “En la cocina mando yo”, sentenció él.

“Es que no me gustan que me mande, poh”, replicó ella. “Si no te gustan que te manden entonces tendrá que hacer otro trabajo”, respondió él.

El enfrentamiento terminó con la salida de Helhue. “Esto es un juego donde nosotros nos tomamos en serio la cocina, y en ese sentido, hay una cosa que se llama actitud y compromiso“, aseguró Carotta al tomar la decisión.

“Hay situaciones en las que las personas tienen ganas de intentarlo, quieren esforzarse, pero también hay gente que te muestra lo contrario. La verdad no está comprometida“, sentenció.

No obstante, la abogada no tomó mal la decisión. “Fue un placer. Un gusto haber compartir con ustedes. Usted dijo algo muy real, yo estoy con la cabeza en otro lado“, comentó al despedirse.