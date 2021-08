La animadora Francisca García-Huidobro (47) confesó que participó de un casting para ser parte del nuevo programa de Mega, Pecados Digitales, y no quedó seleccionada.

La revelación llegó a través de su espacio de Instagram Noches Velvet de la noche de este domingo, mientras conversaba sobre farándula con el rostro del canal, Karla Constant.

“Sé de qué se trata (Pecados Digitales) porque yo hice el casting y no quedé. Digo para que nadie ande diciendo que la hueona hizo el casting y se quebró (sic)… y es un programa de farándula”, advirtió la exanimadora de Primer Plano (Chilevisión).

Tras sus palabras, Constant afirmó que no sabía de qué se trataba la nueva producción, tras lo que García-Huidobro le entregó algunos detalles.

“Tiene que ver con aquello que tú piensas de lo que no te tienes que hacer cargo, porque está en tu teléfono y lo olvidaste o olvidaste ese tuit, esa foto de Instagram, ese romance que olvidaste y no te quieres hacer cargo (…) además está Yerko Puchento”, explicó, añadiendo que le “hubiese encantado” estar en la conducción.

No obstante, agradeció la “decencia” que tuvo Mega por llamarla y contarle que no fue seleccionada. “Les deseo la mejor de las suertes”, agregó.

En Pecados Digitales, tal como ha publicado BioBioChile, todavía no tiene fecha de estreno y estará conducido por el humorista Daniel Alcaíno con su personaje Yerko Puchento y la actriz Javiera Contador.

Fue esta última quien, en conversación con este medio, contó hace unos días que el espacio “tiene que ver con la historia, pero no necesariamente pasada, de la vida digital de las personas. Ahí hay mucho material, porque hay fotos, WhatsApp, influencers, un mundo en cada celular. Eso es un poco el puntapié para entrar a conversar respecto de la vida, porque las redes sociales han hecho que cada uno tenga su propio canal”, dice.

Para esto, detalló, los famosos que participarán -de quienes todavía no existen números ni nombres- tendrán que entregar su celular para ser analizados por la producción y enfrentarse a lo que han dicho y publicado.

“La idea es poder conversar de todo. Yo no soy periodista por tanto no tiene que ver con interrogatorios y tampoco me gusta la farándula ni que nadie lo pase mal. Me interesa que sea una conversa entretenida”, puntualizó.