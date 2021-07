Fue el pasado 4 de julio cuando se estrenó Yo Soy All Stars, la cuarta temporada del programa de CHV de dobles.

En este ciclo, el programa buscará al mejor imitador de todos, contando con la participación de 60 artistas de las tres temporadas. No obstante, hay algunos cantantes que han optado por ausentarse del espacio televisivo.

Uno de ellos es Carlos Caro, quien se hizo conocido por imitar a Zalo Reyes en la tercera temporada, protagonizando más de una polémica con el jurado.

En conversación con el sitio de espectáculos Página 7, Caro explicó sus razones para no volver a la competencia. “Me encuentro muy feliz de no estar porque se han dado vuelta las cosas a mi favor, me han llamado de casinos o locales”, comenzó señalando.

Si bien admite que lo llamaron para que formara parte de este nuevo ciclo, decidió rechazar tajantemente la propuesta.

“Para ensuciarme mejor no, a mí me basurearon. Además ya me agarré con el jurado, no quieren que les digas que sabes de música. Al ellos le pagan una millonada para sentarse a opinar”, enfatizó.

“Conversé con gente de la producción y les comenté que ellos no me ofertan nada, ¿a qué voy a ir? ¿A que jueguen conmigo?”, indicó.

“Nos daban 100 mil pesos semanales, y en el día podíamos estar filmando tres programas de siete de la mañana a ocho de la noche con solo un pan con queso y café”, aseguró.

“Yo no quise ir a Yo Soy All Stars porque es humillante. Piden a los participantes que no den entrevistas”, lanzó.

Junto con señalar que todos los artistas que marcaban rating “se han ido”, admitió que volvería aunque “con condiciones contra el jurado”.