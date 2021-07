El pasado domingo cuatro de julio, comenzó la emisión de Yo Soy: All Stars, que reúne a los mejores imitadores de las tres temporadas del espacio televisivo.

El programa, emitido a través de Chilevisión, cuenta con la conducción de Millaray Viera y Jean Phillipe Cretón, y tiene como jurado a la cantante nacional Miryam Hernández, al actor Cristián Riquelme y al animador Antonio Vodanovic.

No obstante, en el capítulo emitido el pasado jueves, uno de los participantes, quien fue uno de los favoritos del jurado y el público, anunció su retiro de la competencia.

Se trata de Sebastián Landa, quien por más de siete meses mostró todo su talento y habilidades musicales imitando al cantante puertorriqueño José Feliciano.

“Quiero tomarme el tiempo para decirles unas palabras muy especiales para mí. Primer agradecer a todo Chile, a todo el programa, a toda la producción y a los chicos que están detrás del escenario, porque siempre me han hecho sentir como en familia”, comenzó diciendo.

“Hoy día voy a dejar el programa porque gracias a este programa se ha abierto una puerta muy, muy grande y muy increíble para mi carrera y por eso estoy super agradecido con Yo Soy Chile (…) Si no fuera por ustedes yo no estaría yendo a donde estoy yendo ahora. De verdad que me da mucha pena dejarlos, para mí era un sueño Myriam, especialmente a Antonio, a Cristián”, sostuvo Sebastián.

El imitador concluyó diciendo que le gustaría regresar al programa y que lo podrían considerar en caso de existir un repechaje.

Por su parte, Miryam Hernández manifestó que “quedamos realmente en shock, pero te deseamos lo mejor si este programa sirvió para que se te abran puertas en otros países, otros continentes”.

“Yo tenía anotado tantas cosas bonitas con respecto a tu participación. Me da un poquito de pena que te vayas. Te deseo mucho éxito. Que te vaya muy bien, pero vente luego para acá”, agregó Cristián.

Antonio, le dedicó palabras de aliento diciéndole que “eres un tremendo talento”, destacando lo que significó su participación para el programa.

Sebastián Landa, quien obtuvo el tercer lugar de la temporada tres de Yo Soy, señaló a través de su cuenta de Instagram que “Gracias Chile 🇨🇱 por tanto apoyo, cariño y amor! Espero pronto regresar. Gracias por recibirme siempre con el corazón abierto. Estoy feliz porque pude llevarles alegría y regalarles un poco del talento que Dios me dio y regalarles un poco de la música del maestro Feliciano. Los quiero mucho y ¡muchísimas gracias! Un comercial y regreso”.