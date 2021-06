El cantante chileno y exintegrante de La Ley Beto Cuevas (53) está en Chile para ser parte del jurado del nuevo proyecto de Mega The Covers: tributo a las estrellas. En su rol, estará acompañado del productor argentino Óscar Mediavilla (66) y la actriz y comediante Javiera Contador (47), con quien se reunirá después de largo tiempo.

El programa, que será animado por Karla Constant, tiene su estreno programado para el segundo semestre de este año, luego que finalice el espacio buscatalentos Got Talent. Por ahora no hay fechas definidas, aunque ya afirmaron desde la señal de Bethia que será emitido en horario prime.

La dinámica consistirá en que 48 invitados, entre ellos varios actores, músicos y periodistas, tendrán que interpretar una canción de su artista favorito para ser evaluados por los jurados. Serán 8 participantes por capítulo, de los que luego de una etapa de “casting” quedarán solo 4 -cada juez elegirá a uno y el cuarto, por los tres jurados-.

De ellos, sólo dos pasarán a la segunda etapa del programa y los otros dos, resultarán eliminados. De esta forma, el programa finalizará con un gran ganador.

Beto y Javiera: “De cabra chica”

El proyecto, que será dirigido por Juan Pablo González y tendrá en la producción ejecutiva a César Carreño, marcará una poco conocida reunión.

En conversación con BioBioChile, Beto Cuevas contó que la propuesta llegó recientemente, cuando viajó a Chile para participar en el rodaje de comerciales. “Se enteraron de que estaba por acá, me hicieron la propuesta y, bueno, comenzaron a ver los detalles y llegamos a un acuerdo. Ahora ya soy parte de este trío de jurados”, dijo.

Está contento, sobre todo porque a Contador, afirmó, la conoce desde muy pequeña… en tiempos en que recién surgía la banda La Ley, de la que fue parte hasta 2016, cuando se separan definitivamente.

“A Javiera la conozco desde cabra chica, porque su madre es hermana de Andrés Bobe”, contó. Bobe, que falleció en abril de 1994 en un accidente de tránsito, fue uno de los artífices de la banda y, por cierto, tío de Contador.

Tienen casi seis años de diferencia por lo que, advirtió, “somos de generaciones distintas”. Aún así, recuerda que de pequeña ella “era un poquito curiosa, escuchaba los ensayos que hacíamos en esa época”.

“Son recuerdos del génesis de La Ley cuando ensayábamos en Puente Alto, en una parcela. Veía de momentos a Javiera”, agregó Cuevas, señalando con orgullo que “ahora se convirtió en una actriz, comediante, así que estoy muy contento de poder compartir y verla nuevamente”, a pesar de que en algunas ocasiones, en medio de participaciones televisivas, se habían saludado “con mucho cariño”.

“Estoy haciendo mi tarea”

Se espera, dijo Cuevas, que comiencen a trabajar el próximo mes. Por ahora, el músico ya está estudiando a cada uno de los rostros que serán parte del espacio de televisión, entre los que cuentan el periodista Simón Oliveros, la comediante Pamela Leiva, la cantante Denisse Malebrán, la modelo Francisca Undurraga y el conductor de noticias José Luis Repenning.

“Estoy haciendo mi tarea”, afirmó. “Tengo una carpeta con su presentación y una biografía resumida (…) Va a ser divertido verlos en una faceta distinta. Va a ser divertido para nosotros y para la gente también”, agregó.

“Ver a Repenning, que es un periodista serio, interpretando a su artista favorito, creo que va a ser muy enriquecedor para ellos como experiencia y para nosotros dentro de nuestro rol como jurado. Trataremos de ser objetivos, positivos también“, puntualizó.

Afirmó, además, que a lo largo de su carrera ha conocido a algunos de los participantes, frente a lo que aseguró que “simplemente tienes que ser objetivo con tus gustos, tus experiencias, lo que sabes. Abrir bien los oídos y evaluarlos según lo que sientas en ese momento. No va a ser fácil ni difícil, simplemente hay que hacerlo”.

No tiene definido un rol en el espacio. Afirmó, de hecho, que llega sin “ningún ánimo de polemizar con nadie ni ser el pesado, porque no me sale”.

“Trato de ser como yo soy, simplemente. Y quiero que la gente de mi país me conozca también en esa faceta, porque me conocen como cantante pero no me han visto en televisión, algo que sí he hecho en otros países”, puntualizó, refiriéndose a su paso por la segunda temporada de La Voz México, en que fue jurado junto a Miguel Bosé, Paulina Rubio y la fallecida Jenni Rivera.

“Voy a usar eso para tratar de hacerlo lo mejor posible”, sentenció.

En medio de crisis

The covers: tributo a las estrellas fue anunciado en plena pandemia de covid-19, en medio de la crisis económica que ha afectado con fuerza a la industria cultural.

Al respecto, Cuevas dijo que el “programa es una oportunidad que tienen personas, músicos, artistas, de poder mostrar su talento”.

Teorizó, además, con que podría ser una oportunidad para “prender la chispa de una carrera”. “Lo hemos visto con artistas en nuestro país que han aprticipado en programas de este tipo y que hoy tienen carreras internacionales”, argumentó.

Su llamado fue a poner atención en el mundo cultural “porque es nuestra identidad”. “Es responsabilidad, no solamente de los gobiernos que tienen que apoyar, sino también de las personas que participan, del público, de los músicos también de no ser tan criticones y competitivos, de que cuando estamos todos en un medio, apoyarse, generar buena energía, para que el medio cultural de Chile se oxigene y podamos, de esa manera, crecer”, cerró.