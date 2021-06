En los últimos días han comenzado a circular rumores que apuntan a un supuesto cierre de los canales Disney Channel, Disney Jr y Disney XD.

De acuerdo a un mensaje que se ha viralizado en las redes sociales, el fin de las transmisiones de estas señales se llevaría a cabo el 25 junio, lo que como era de esperar, ha generado diversas reacciones.

Según el supuesto “mensaje oficial”, los tres canales cerrarían para así migrar a Disney Plus, la nueva plataforma de streaming de la compañía. No obstante, desde la firma no han emitido dicho mensaje.

De hecho, según pudo averiguar BioBioChile, al menos por ahora, desde Disney no se referirán al tema. Cabe destacar que Disney Plus será lanzado en Latinoamérica el próximo 31 de agosto.

Eso sí, pese a que esta información no ha sido confirmada por Disney, anteriormente el director ejecutivo de la firma, Bob Chapek, sí había adelantado que planean cerrar al menos cien de sus canales internacionales para robustecer su plataforma Disney Plus.

“La gran mayoría de ese contenido migrará a Disney plus”, señaló Chapek, según consignó el sitio norteamericano Bloomberg.

“Esa sigue siendo una estrategia fundamental para nosotros a medida que avanzamos directo hacia el consumidor”, añadió.

Chapek remarcó que cada vez los consumidores prefieren “ver más contenido en línea y Disney quiere mantenerse a la vanguardia de la tendencia”, indicando que como compañía no quieren “estar al final de esa ola”, sino que buscan estar “al frente de ella”.

Pese a que por ahora no hay nada confirmado, de igual manera las redes sociales explotaron con el supuesto anuncio sobre el cierre de Disney Channel, Disney Jr y Disney XD.

