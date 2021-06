Este lunes debutó como jurado el cantante nacional Américo, en el marco del programa Yo Soy de Chilevisión. El artista vivió un momento bastante particular, ya que debió evaluar a su propio imitador.

Esto se debe a que en el episodio se presentó Cristián López, imitador del cantante, en duelo frente al doble de Salvatore Adamo.

Lo cierto es que si bien Américo dedicó valiosas palabras para Cristián, su evaluación fue bastante más severa, debido a que lo calificó con un 8.9 luego de haber interpretado el tema No me mientas.

Esta fue una de las notas más bajas que recibió el imitador, ya que Myriam Hernández lo evaluó con un 9.6, Cristián Riquelme con 9.7 y Antonio Vodanovic con el mismo 8.9.

“Agradecerte que hayas optado por este humilde servidor de la música popular, tropical, que estés defendiendo aquello en este lindo escenario, te lo agradezco, de verdad”, indicó al concursante.

“Te invito a seguir trabajando, a concentrarse mucho. Tu trabajo está en lo vocal, lo demás ya lo tienes, eres pintoso, buena onda, increíble (dijo bromeando). No, de verdad, me gusta mucho y he visto que tienes mucha humildad. Con calma, más trabajo, decisión, convicción y disciplina lo vas a lograr”, cerró.

Luego de las evaluaciones de todos los evaluadores, finalmente fue el imitador de Adamo quien avanzó a la siguiente fase del programa, mientras que López irá a la gala de eliminación.

Hay que señalar que, sobre el final de la presentación, los dos cantantes realizaron una interpretación a dúo, situación que hizo emocionar al concursante.