Los exparticipantes del extinto reality Pelotón (TVN), Juan Pablo Matulic (39) y María José Pestán, se conocieron en televisión y han construido una historia de amor que sigue “firme” a pesar del tiempo. Una semana atrás, se convirtieron en padres por segunda vez.

Ambos se conocieron frente a las cámaras en 2007, cuando fueron parte de la primera temporada del exitoso reality de la señal pública. En ese momento iniciaron una amistad que perduró durante todo el programa.

Al terminar el espacio, y tras la victoria del recluta, iniciaron una relación sentimental y a cinco años del noviazgo, decidieron contraer matrimonio para luego pasa a ser padres de la pequeña Josefa (6).

En conversación con Las Últimas Noticias confirmaron que días atrás nació Níkola, el cuarto miembro de la familia, tras someterse a tratamientos de fertilidad. “La proyección es ruda”, dijo Pestán, también ingeniera comercial, debido a que “a los 60 tendremos un hijo de 20”.

Añadió que tendrán que “mantener una vida sana, con deportes, para acompañar a los niños en buena condición la mayor cantidad de años que podamos”.

Para ella, afirmó, la decisión de tener un nuevo hijo no fue fácil. “No pensaba en ser mamá otra vez”, confesó. Matulic, ingeniero civil eléctrico, en cambio buscaba la nueva paternidad.

“Tuve que convencerla”, recordó. “(Ella) tenía miedo que la maternidad afectara su trabajo. Finalmente mi suegra me colaboró. Como ella cuida a Josefa, le dijo ‘tengan otro hijo pronto porque no me estoy haciendo más joven"”, contó.

En 2017, la pareja compartió su romántica historia de amor con 24 Horas. Puedes ver el video a continuación: