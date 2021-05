“A lo mejor soy bi”. Esa fue la esperada confesión del personaje de Rubí Cárdenas (Vivianne Dietz) en el capítulo de la tarde de este martes de Edificio Corona (Mega). La escena fue ampliamente celebrada en redes sociales.

La producción, que tiene a Daniela Demicheli en la producción ejecutiva y a Nicolás Alemparte en la dirección general, es la historia de un edificio emplazado en Ñuñoa que en plena crisis sanitaria debe enfrentar una estricta cuarentena debido a un contagio provocado por el covid-19.

La teleserie intenta retratar el otro lado de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, abordando, entre otros, la vida en comunidad que se ha generado en algunas instancias tras el confinamiento.

Es en medio de la historia que Rubí, hija de Ágata Cárdenas (Paola Volpato), conoce a Macarena Correa (Hitzka Nudelman), su vecina e hija de Sergio (Francisco Melo), un religioso viudo que se enfrenta a su hija por su homosexualidad.

Ambas jóvenes comienzan a concerse y dejan entrever una química que en cada capítulo crece con fuerza, a pesar de que Maca conoce a otra niña con quien comienza una relación y Rubí afirma que no tiene sentimientos por las mujeres, aunque comienza a confundirse al punto de hablarlo con su madre.

Es en este contexto que, Rubí, mientras conversa con su hermana Esmeralda (Magdalena Müller), confiesa sus sentimientos.

“Con la Maca me pasa algo como que, la miro, y no sé explicar lo que me pasa (…) me da rabia la mina con la que está saliendo, estoy todo el día viendo en el celular si están juntas y cuando no están juntas como que me entra un alivio”, dijo, tras lo cual Esmeralda le explicó que “creo que la Maca te gusta y tal vez eres de esas personas que se enamoran del alma”.



“Creo que a lo mejor soy bi”, lanzó Rubí. “Sí, puede ser, pero da lo mismo. Lo importante es que tú estés tranquila”, respondió su hermana.

