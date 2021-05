Got Talent Chile se quedó sin uno de sus jueces más populares. La cantante Denise Rosenthal no seguirá en el programa de talentos de Mega, junto a Carolina Arregui, Luis Gnecco y Sergio Freire.

Fue en el programa online de Francisca García-Huidobro, Velvet, donde se reveló la noticia. “Hablaste de Got Talent en pasado, y yo no comentaría esto si no fuera porque hablaste tres veces en pasado (…) tú no vas a estar en las galas, ¿no?”, preguntó la conductora, según consignó Página 7.

Rosenthal se complicó y aseguró que no podía reverlarlo y fue finalmente Fran, quien entregó la confirmación. “Por razones profesionales no vas a estar en la gala (…) Con respecto a tu salida, filo, yo entiendo que no quieres hablar de eso y no quiero incomodarte”, explicó.

Pero a pesar que la artista no quiso entrar en detalles, desde Mega confirmaron a BioBioChile que es cierto y que Denise no seguirá en el programa. “Los detalles se verán en el capitulo de este viernes”, sentenciaron.

En tanto, el programa ya tiene un reemplazo para la también actriz, aunque hasta el momento no se ha revelado el nombre.

Por estos días Rosenthal se encuentra promocionando su nuevo disco “Todas Seremos Reinas” y según contó a este sitio hace algún tiempo, ella había firmado con el programa sólo por la etapa de casting.

“Ha sido un aprendizaje, porque no estoy acostumbrada a que me juzguen o evalúen por mi condición que no es mi trabajo propiamente tal. Es compleja la tarea, muy compleja, sobre todo sintiendo que uno tiene un poder para darle o no oportunidades a alguien que viene a buscar oportunidades; eso me parte el corazón”, reveló a BioBioChile.

“Hay tan pocas opciones y facilidades para las artes en nuestro país, que yo pensé que estos espacios podían ayudar a generar cultura, o entretención sana, que es lo que necesitamos. Yo no veo mucha tele, pero sé que lo hay en la tele generalmente no es tan constructivo. Pensé que podía ser una salida linda. Lo he pasado bien, pero también no lo he pasado bien. Es complejo“, dijo.

Recordemos que en su paso por GOT, la cantante vivió varias polémica como cuando se enfrentó con Gnecco, quien dio voto negativo a la presentación del Centro Cultural y Artístico China-Chile.

En otro momento, ella rechazó la presentación de una pareja de bailarines, por considerar que estaban romantizando la violencia de pareja; y en otro fue cuestionada por dar votar a favor de una talentosa joven pertenecía a su banda.