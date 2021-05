La actriz y animadora Ellen DeGeneres confirmó el fin de su emblemático programa de conversación The Ellen Show. Luego de su temporada 19, el espacio saldrá del aire para siempre, a mediados de 2022.

Fue la misma conductora quien reveló la noticia en The Hollywood Reporter. “Cuando eres una persona creativa, necesitas que te desafíen constantemente, y por muy bueno que sea este programa y tan divertido como es, ya no es un desafío”, reconoció.

“Iba a parar después de la temporada 16. Esa iba a ser mi última temporada pero (los ejecutivos) querían firmar (un contrato) por cuatro años más y yo dije que firmaría por uno. (Pero ellos) Decían que no había forma de hacerlo sólo por un año. ‘No podemos hacer eso con los afiliados y las estaciones necesitan un mayor compromiso’. Entonces, nos decidimos por tres años más”, explicó. “Ese ha sido el plan desde el principio”, añadió.

El fin del programa llega meses después de la polémica por las denuncias de sobre toxicidad en el lugar de trabajo y malos tratos dentro de la producción y por parte de la misma Ellen.

“Casi impactó en el programa. Fue muy doloroso para mí. Pero si abandonara el programa por eso, no habría regresado esta temporada. No es por eso que me detengo”, dijo.

“Me convertí en comediante porque quería que la gente se sintiera bien. Comenzó cuando tenía 13 años, cuando mis padres se divorciaron y yo quería hacer feliz a mi madre. Todo mi ser se trata de hacer feliz a la gente. Y con el programa de entrevistas, todo lo que me importaba era difundir bondad y compasión y todo lo que defiendo era por lo que estaba siendo atacada”, reconoció.

“Me destruyó, honestamente. Estaría mintiendo si dijera que no. Y me entristece mucho que haya tanta alegría por la negatividad”, expresó.

Ellen añadió que “hubo una investigación interna, obviamente, y supimos algunas cosas, pero estamos viviendo en una cultura [donde] nadie puede cometer errores. Y no quiero generalizar porque sí hay gente mala en el mundo y esa gente no debería volver a trabajar, pero, en general, la cultura actual es una en la que no se puede aprender y crecer, que es lo que los seres humanos deben hacer”, sentenció.

“Me preocupo tremendamente (por las personas que trabajan conmigo). Me rompió el corazón cuando supe que la gente de aquí tuvo algo más que una experiencia fantástica, que gente resultó herida de alguna manera. Reviso ahora todo lo que puedo a través de Zoom en diferentes departamentos y me aseguro de que la gente sepa que si alguna vez hay una pregunta o algo, pueden acudir a mí, pero no sé por qué eso nunca se consideró antes”, aclaró.

“No soy una persona que da miedo. Es muy fácil hablar conmigo. Entonces, todos hemos aprendido de cosas de las que no nos dimos cuenta, o que yo no me di cuenta que estaban sucediendo. Solo quiero que la gente confíe y sepa que soy quien parezco ser”, cerró.