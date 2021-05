La noche de este viernes, en medio de la emisión del nuevo capítulo de Got Talent (Mega), uno de los tantos votos de Carolina Arregui dejó en evidencia un cambio de criterio tras una discusión pública con su compañera de jurado, Denise Rosenthal. Entregó un sí y un no, en distintas ocasiones, a presentaciones similares.

El reciente espectáculo, que contó con música en vivo, estuvo a cargo del grupo Danza León y Dragón Lung. Tras algunos minutos de movimientos y acrobacias, por tres votos a uno con la negativa de Luis Gnecco, la agrupación logró pasar a la segunda fase.

Rosenthal, en la evaluación, explicó entre risas que previamente “vino un grupo a presentar estos dragoncitos. Era un show espectacular con mayúscula. Había ocho leoncitos adentro, todos moviéndose. Era una cuestión que yo alusiné (…) y no quedaron”. “Gracias por traerlos de nuevo a mi vida”, bromeó.

Arregui, más tarde, comentó que “por traernos muy buena suerte y buena suerte para ustedes también”, daba un sí.

Gnecco, en tanto, dijo que le “parece más o menos lo mismo que el otro espectáculo, que es simplemente una muestra de algo, como una especie de embajada”.

En efecto, en un capítulo anterior se habían presentado artistas del Centro Cultural y Artístico China Chile, quienes mostraron la Danza del león del sur. Si bien la presentación dejó gratamente sorprendida a Rosenthal, su opinión no coincidió con la del resto “De verdad se pasaron. Si bien hubo algunas descoordinaciones, creo que eso es parte de trabajar en equipo. Estremecedor. Me pareció de las mejores cosas que he visto acá en Chile”, señaló la cantante.

No obstante, Gnecco no tuvo el mismo parecer, dándole un “no” a los participantes. “Quiero agradecerles por traernos esta danza. Lamentablemente mi voto es no. No lo veo arriba de un escenario como este, por eso mi voto es no”, indicó el actor.

Arregui tampoco aprobó la presentación, señalando: “Pensando en lo que es el programa y visualizando los números que están por venir, y los que ya hemos visto… con todo el respeto que me merece el trabajo que ustedes hacen, que es maravilloso, mi voto es no”.

Esto generó el malestar de Rosenthal, quien expresó: “No puedo creerlo, me resulta insólito. Esto es impresionante, se pasaron. Qué vergüenza”.

La polémica continuó aumentando luego que Gnecco mencionara que era un “show de centro cultural y no de televisión”. Rosenthal, frente a esos dichos, lanzó que “eso es lo que necesita ver la gente, Luis. La gente en la casa no tiene el privilegio de poder ir a ver este tipo de cosas“.

“Que vayan al Parque O’Higgins a verlo, de verdad”, replicó el actor, ante lo cual la artista argumentó: “esto es televisión. Le hace bien a la televisión ver más cultura. Qué pena”.

“Pero, Denise, no puedes decir ‘qué vergüenza”, criticó Arregui, tras lo cual Rosenthal contestó: “No puedo no decir lo que me pasa. Y perdón si los paso a llevar, pero es mi emoción. No creo que la debiese anular. Es mi opinión”.

Mira el momento a continuación: