Vasco Moulian aseguró que durante su rol como jurado de Rojo, el Color del Talento, lo hacían arreglar las notas con las que evaluaba a los participantes.

En ese sentido, el panelista de Zona de Estrellas reconoció que se arrepiente de haber “caído en el juego” en su paso por el programa de TVN, entre 2018 y 2019.

“Yo renuncié. Yo estaba en Rojo y a mí me hacían arreglar las notas. ‘Tienes que ponerle tal nota’. Yo me avergüenzo. Caí en el juego y me arrepiento de haber puesto notas que muchos artistas no se merecían”, comenzó señalando, tal como recoge Glamorama.

“Yo era el único que tenía una muela distinta (dispositivo que se usa en el oído y mediante el cual los directores entregan instrucciones a los animadores), entonces al lado cachaban. Siempre cachaban que yo tenía que poner la nota que me decían en la muela”, continuó.

Según Moulian, hubo una ocasión en la que evaluó a un participante (Edwin Joseph) con la nota que él consideraba que merecía, tras lo cual lo llamó el director ejecutivo, Gonzalo Cordero, “y me empapeló a garabatos”.

“Se paró y yo creo que estuvo a punto de irse a las manos. Menos mal que yo reaccioné tranquilo, lo miraba con cara de ‘pobre weón’ y ‘que estás alterado’”, expresó.

“Él que quería que ganara el morenito para que se generara más tensión, entonces él fue muy agresivo conmigo”, sostuvo, afirmando que posteriormente decidió contarle lo ocurrido a la presidenta del directorio de TVN, Anita Luigi.

“Pero lo que yo encontré muy fuerte es que hayan dejado pasar lo que yo le conté a la presidente del directorio”, enfatizó.

“Él (Cordero) fue el que me llevó a ser jurado y la verdad es que yo también caí en el vicio de arreglar las notas para que le programa se pusiera más entretenido. Porque muchas veces hay personajes como Ballero, que yo le arreglaba las notas para que pudiera quedarse”, aseveró.

Pese a las instrucciones que asegura haber recibido, Moulian aclaró que el resto de los jueces evaluaban con sus propias notas.

“La Jime Pereyra es testigo, porque ella me decía ‘¿qué te están diciendo en la muela?’ y yo le conté. Le conté a la Jime y le conté a la Consuelo Schuster. La Maitén (Montenegro) no cachaba, porque ella era la más dura”, remarcó.

BioBioChile se contactó con TVN para obtener una versión sobre los dichos de Moulian. No obstante, desde la estación no se refirieron al tema.