El Comité Internacional para la Protección de Periodistas (CPJ), exigió a las autoridades chilenas que se investigue el ataque que sufrieron el pasado sábado en Tirúa, el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez, quien perdió un ojo debido a ello.

“Las autoridades chilenas deben continuar su investigación sobre el tiroteo a los empleados de TVN Iván Núñez y Esteban Sánchez, y asegurar que los perpetradores enfrenten la justicia”, dijo en el portal del organismo, Natalie Southwick, Coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York.

“En un caso tan peligroso como este, es fundamental que las autoridades envíen un mensaje inequívoco de que es inaceptable apuntar a la prensa”, sentenció.

El hecho se registró a las 20:45 horas de este 27 de marzo, a la altura del cruce de San Ramón km. 32 Ruta P-72-S entre Cañete y Tirúa, cuando ambos realizaban coordinaciones para una entrevista con representantes de comunidades mapuches, entre ellos, el líder de la CAM, Héctor Llaitul.

El organismo no logró establecer comunicación con la Policía de Investigaciones de Chile, sin embargo, se contactaron con Danilo Ahumana, presidente del Colegio de Periodistas nacional, quien les explicó la situación vivida por los profesionales.

Hace algunos días, la misma entidad condenó lo ocurrido y pidieron que “se investigue con la máxima celeridad”. “Condenamos cualquier ataque que atente contra la libertad de expresión y ponga en riesgo a equipos de prensa en el ejercicio de sus funciones. Seguimos muy atentos y en comunicación con el sindicato”, añadieron.

Recordemos que, este domingo, el médico tratante confirmó que el trabajador audiovisual tuvo un estallido ocular debido a los impactos y perdió la visión de su ojo. En tanto, Núñez tuvo una lesión menor en su brazo.

“Aún no logro sacar de mi mente sus gritos de dolor, el ruido de los disparos, el sangrado profuso de sus múltiples heridas, el dolor mío por el disparo en el brazo, la camioneta que chocaba de lado a lado porque nos habían reventado los neumáticos, en fin, la incertidumbre de saber si saldríamos con vida”, relató el periodista en su cuenta de Instagram.

“Lamento y lamentaré de por vida que él haya recibido la peor parte. Me habría puesto con gusto en su lugar. Muchos y muchas de ustedes no lo conocen y no saben el valor que tiene, su talento, la creatividad y las ganas eternas de hacer periodismo de calidad”, añadió.

En el relato del periodista de TVN en la querella criminal que interpuso por el delito de homicidio calificado en grado de frustrado ante al Juzgado de Garantía de Cañete, aseguró que los disparos duraron alrededor de cinco minutos y que tras lograr salir del lugar, debió rogar por ayuda a un vehículo que pasaba por la zona, para que los trasladaran a un hospital donde pudiesen ser atendidos.

“(…) me puse de rodillas con las manos arriba (…) el auto se detuvo y la pareja que lo conducía en un principio se negó a ayudarnos (no fue sino ante mis súplicas que decidieron llevarnos en el asiento trasero hasta el hospital de Cañete”, afirmó.