La animadora Pamela Díaz vivió un convulso fin de año, luego que Chilevisión decidiera no renovarle contrato y confirmar su arribo a la pantalla de TV+, en el programa de espectáculos Me Late. Sobre volver a hacer farándula y ser panelista en un programa, afirma, no es un estancamiento. “Todo lo que hago me suma”, dice.

En su canal anterior, la también modelo tuvo sus propios programas: La Noche es Nuestra, con Jean Philippe Cretton y Felipe Vidal, y Viva la pipol (término que ella utiliza para referirse a sus seguidores) que llevó a los mismos rostros al horario matinal.

Me Late, animado por Daniel Fuenzalida, se estrena este lunes en la franja prime luego de meses en el horario de la tarde.

En conversación con El Mercurio, Díaz sostuvo que en el espacio televisivo “llego como panelista y el rol de cada uno en el programa está súper claro (…) Yo voy a dar mi opinión frente a los temas que se conversen”.

“Siento que todo lo que hago me suma. Tampoco voy a estar en un programa en el que no quiero estar”, añade respecto de su carrera, que parecía ascendente en la señal de Turner.

Respecto de participar en un programa de espectáculo, dice que “siempre he hecho farándula en los programas que he estado”, y ejemplifica con que en Viva la pipol y en La Noche es Nuestra entrevistaban y realizaban comentarios sobre famosos, aunque sin “descalificar”.

En Chilevisión, la mujer conocida como La Fiera, comenzó recientemente una relación sentimental con su excolega Jean Philippe Cretton, la que fue confirmada mientras ambos iban de viaje a Cancún, luego de semanas de rumores.

Ambos fueron incluidos en el ranking de parejas de 2020 del sitio Entertainment Online, en un listado que también incluye a reconocidas figuras internacionales como Gigi Hadid, Ester Expósito y Joaquin Phoenix.

Desde TV+ habían confirmado a BioBioChile que Díaz no sólo estará en el programa televisivo, sino que además comenzará a formar parte del equipo digital, con proyectos que aún no han sido anunciados.

Con todo, en la entrevista, la ahora panelista confirmó que tendrá un espacio en línea en Youtube junto al animador Cristian Sánchez. “Voy a mostrar mi día a día, datos y otras cosas”, cierra.