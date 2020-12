Este viernes se confirmó la salida de Pamela Díaz de Chilevisión luego de seis años en la estación televisiva.

Fue la propia comunicadora quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

“Vienen cosas nuevas y uno nunca sabe lo que puede pasar… Se vienen nuevos desafíos”, agregó la conductora, en un post que se convirtió en viral en apenas unos minutos.

En conversación con LUN, Díaz aseguró que ya sabía que CHV no le renovaría contrato, ya que desde el estallido y luego el virus, “yo no tenía mucho que hacer ahí”.

“Estuve en Viva la pipol y La noche es nuestra, pero ya no iban más hace rato. Ahora, siempre es una lata que te lo digan, pero no se justificaba mi presencia, además mi sueldo era uno de los altos y no se podía sostener”, señaló.

“Grabamos Pamela en Chilevisión, una especie de late con invitados, que quedó listo, pero el canal no tenía para cuándo ponerlo en pantalla con todo esto que ha pasado en la contingencia. Fuera de eso yo tenía unas ideas y pedí hacerlas, pero las prioridades son otras”, agregó.

Pese a su salida, asegura que fue un buen año en lo personal. “Y en mi estadía en el canal, logré hacer cosas que quería, que la gente me conociera más y con eso quedé feliz. Salí con pinche (Jean Philippe Cretton) y por la puerta ancha”, sostuvo.

En tanto, La Fiera indicó que piensa seguir trabajando. “Creo por ahora voy a seguir metiéndome en el mundo digital, que descubrí hace un tiempo y voy a seguir explorando”, expresó.

Recordemos que actualmente Díaz tiene un programa en Instagram llamado Socias, el cual conduce con Chiqui Aguayo y Begoña Basauri.

“Voy a hacer un programa propio que se va a llamar Malón. ahí también me va bien con las marcas y auspicios. Hoy también me junté con la Begoña para ver algo en radio. Pero creo que mi fuerte es Instagram”, puntualizó.

“Podría vivir de Instagram y me alcanzaría perfecto, pero amo la tele. Estoy disponible para cumplir con nuevos desafíos televisivos. Encuentro que es distinto poder mostrarse como uno es y llevar entretención desde la tele que desde Instagram”, cerró.