Después de varios años como panelista en TVN, el periodista Gino Costa dará su gran salto en el canal público. La tarde de este domingo estrena Próxima Parada, su primer programa en solitario para la estación.

Se trata de un docurreality de viajes, aunque él aseguró que no es como los otros que se pueden ver en pantalla actualmente. “El formato es distinto, el tratamiento es distinto”, explicó a BioBioChile

“Para que entiendan por qué es distinto: a mí no me cuentan nada de lo que voy a vivir. Evidentemente sé dónde voy, pero sólo me dicen ‘Vamos a la región de la Araucanía, y te vas a encontrar con Lucía’. ‘¿Quién es Lucía?’. ‘Bueno, anda y pregúntale’. Yo no sé nada. Ella tiene la misión de llevarme a algún lugar y mostrarme lo que hace, pero yo no sé nada”, explicó.

“Obviamente el programa está lleno de sorpresas, lleno de humor, porque está súper chascarriento. La verdad es que soy un turista real, estoy turisteando con una cámara al frente. Hay momentos que me gustan, hay momentos que no, hay momentos que aperro, otros que no… entonces es muy distinto a los otros programas de viaje”, aclaró.

“Lo que me gusta, es que estoy seguro que quienes nos acompañen en el programa van a ser como cómplices, porque es como que viajáramos juntos”, añadió.

El programa llegó como una sorpresa para el periodista, que en sólo tres semanas aceptó el proyecto, comenzó la producción y los viajes. “Esto fue súper rápido. La verdad que a mí me llamó Andrea Vargas, que es la productora ejecutiva del programa, y me dice: ‘Hola Gino, eres el conductor de Próxima Parada, y nos vamos en cuatro días más"”, recordó. “Yo no tenía idea que existía este proyecto. Fue súper sorpresivo”, comentó.

El animador está más que entusiasmado con el programa y espera que sea una oportunidad para ayudar al turismo, tan golpeado por la pandemia de coronavirus.

Eso sí, la producción tomó todas las medidas de seguridad para evitar cualquier riesgo y además visitan sólo zona permitidas por la autoridad sanitaria.

“Ha sido súper desafiante, pero creo que es parte del turismo que tenemos que vivir ahora. Nosotros vamos a mostrar que se puede turistear en las zona que están permitidas y tomando toda las medidas que las autoridades recomiendan”, explicó. “Eso también es parte del programa”, dijo.

Contrario a lo que se pudo especular en los últimos días, Gino aclaró también que seguirá siendo parte de Buenos Días a Todos, aunque se ausentará para grabar el espacio que lo tiene feliz.

“Estoy muy contento, estoy ansioso, estoy nervioso, pero me encantan los desafíos que me ponen nervioso. Lo que es fácil me parece fome y esto me parece muy entretenido. Estoy agradecido que el canal confié en alguien como, relativamente joven, y lo tomó con mucha responsabilidad”, cerró.