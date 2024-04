Este lunes, una semana después de que se hiciera pública la querella por abuso sexual contra Cristián Campos, su esposa, María José Prieto le entregó su apoyo simbólicamente a través de redes sociales.

En su cuenta de Instagram, la también actriz replicó la carta escrita por la familia Campos Sallato, es decir, los hermanos del actor. Sin embargo, esto habría durado poco.

Según recogió La Tercera, la publicación alcanzó a estar en el perfil de la también profesora de yoga apenas 24 horas, puesto que la borró.

El cambio habría ocurrido este martes, sin mayores explicaciones de parte de la actriz. No obstante, esto generó sospechas de parte de sus seguidores, puesto que en las redes sociales esto se tomaría como un símbolo de retirar su respaldo a su marido.

Sin embargo, hasta ahora, María José Prieto no ha realizado declaraciones al respecto en su cuenta de Instagram.

Cristián Campos: “Repugnante y dañina injusticia”

Un día después de que Fundación para la Confianza comunicara a través de sus redes sociales la interposición de la querella contra el actor, este hizo una declaración pública donde se defendió de las acusaciones.

En aquel comunicado, el actor de Canal 13 insistió en su inocencia y afirmó que se defenderá con todas sus fuerzas.

“Nunca, jamás en mis sesenta y siete años de vida, he sentido atracción sexual alguna hacia menores de edad. El tema me resulta degradante y repugnante (…) me defenderé con todas mis fuerzas, no solo por mí, sino por mi familia, mis amigos y todos quienes me han manifestado su profundo apoyo en estos momentos, de manera que esta injusticia, que tanto dolor nos ha provocado, no quede impune”, dijo en esa ocasión.