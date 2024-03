Durante el Festival de Viña, la influencer fue foco de las burlas de la animadora y la transformista en su programa web, quienes se rieron de ella porque no sabía nadar. Ahora, la ex colega de Díaz salió en defensa de Naya Fácil y reveló violento episodio que habría sufrido de parte de la "Fiera".

Luego de la álgida polémica vivida por la influencer Naya Fácil, como es conocida en redes sociales, la ex animadora del extinto programa juvenil “Invasión“, Isa Fernández, salió en su defensa.

A través de una transmisión en vivo, la ahora DJ además reveló una agresión verbal que sufrió de parte de Pamela Díaz en la época donde trabajaba en el canal.

“No les dedicaría ni tiempo, ni pantalla, ni energía a estos personajes nefastos, estoy hablando de Pamela (Díaz) y Botota (Fox), comenzó diciendo.

“Ambas personas con las cuales yo he trabajado en otros años. He tenido pésimas experiencias así que no es algo que a mí me contaron. Mis argumentos van en base a lo que yo he vivido“, agregó contextualizando su reclamo.

Tras ello, comenzó a descargarse con las figuras antes mencionadas: “Botota, bájate del pony, métete a rehabilitación, no sé, pero se te nota en la cara la envidia que le tienes a Naya (Fácil)“, lanzó Isa Fernández.

A esto sumó “les voy a contar una anécdota que me pasó con Pamela Díaz”, a quien catalogó como el “cómplice” del bullying a Naya Fácil.

“Debieron haberle pedido las disculpas públicas, también privadas, así como yo también debería haberlas recibido en el momento de mi vida, que yo era menor de edad y estábamos trabajando en Chilevisión”.

“Estábamos en peluquería, Pamela Jiles, Pamela Díaz discutiendo, con el secador de pelo a todo volumen y la tele estaba también muy fuerte. Era una contaminación acústica, era una jungla”, detalló.

Tras ello, se levantó para apagar el televisor y le dijo: “Chiquillas o conversan normal, en un tono prudente, o vemos la tele, pero esto es un gritadero”.

En ese momento, de acuerdo a la DJ, le habría espetado: “Quién se cree esta pendeja de mierda” (sic), acusó, afirmando que hasta el día de hoy aún no le pide disculpas.

Tras tal revelación, Isa Fernández, salió en defensa de la influencer Naya Fácil: “Este maltrato que está recibiendo me parece sumamente injusto. Se ha levantado y ha apoyado a toda la comunidad”, afirmó, tal como se puede ver en el video recogido por “Que te lo digo”.