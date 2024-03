La transformista, Botota Fox, respondió a la crítica de la influencer Naya Fácil, quien acusó que Pamela Díaz y Fox la incomodaron y se rieron de ella durante una entrevista.

Todo ocurrió durante la grabación del programa web de La Fiera, “Díaz en Viña”, donde también participó su compañera del reality Tierra Brava.

En la instancia, uno de los temas que se conversó fue el piscinazo de la influencer tras coronarse como “Reina de Viña”, esto porque la joven solo hundió la cabeza en el agua y no se lanzó, ya que no sabe nadar.

Tras participar en la entrevista, en el marco de los días del Festival de Viña del Mar, Nayadeth subió una historia a su Instagram donde dijo que “Si van a invitarme a una entrevista para hacerme sentir incomodad, para reírse de mí, no me inviten (…) Yo acabo de ser super bien ubicada porque yo me quería puro ir del lugar (…) que me inviten para reírse de mí, me acabo de sentir pésimo”.

la naya facíl acaba de destrozar al podcast de la pamela y a la botota, she ate pic.twitter.com/l5rSsXDAhz — Gerson Espinoza (@lvcky_onne) February 29, 2024

Quien respondió a sus dichos fue la transformista, Botota Fox, quien escribió un comentario en una publicación del Instagram de Infama.cl, consigna el medio La Cuarta.

Sus dichos fueron sin filtro. “Qué lata la historia de la pu… que le da lata todo y que de repente le va bien. Púdrete y sigue pifiando y deja a la gente en paz”.

Por su parte, Pamela Díaz no se ha referido a las declaraciones de Nayadeth sobre incomodarle y hacerla sentir mal durante la entrevista.

Naya fácil y Botota Fox serán parte del nuevo reality de Canal 13 “Ganar o Servir”.