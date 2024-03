Durante el episodio de este jueves del programa web “Díaz en Viña“, la influencer Naya Fácil y la transformista Botota Fox tuvieron un incómodo altercado en el espacio conducido por Pamela Díaz.

Todo se dio cuando comenzaron a hablar del piscinazo de la actual embajadora de Viña, el cual consistió en Naya únicamente hundiendo su rostro en el agua.

Tanto Fox como Díaz no ocultaron sus risas, pese a que la influencer les explicó que tiene fobia al agua y jamás aprendió a nadar, debido a que en su infancia tenía pocos recursos para tomar clases.

Incrédulas, las ex integrantes de Tierra Brava no desistieron y continuaron riéndose, lo que terminó con Naya Fácil dejando abruptamente el set y haciendo un feroz descargo en sus redes sociales.

“Si van a invitarme a una entrevista para hacerme sentir incomodad, para reírse de mí, no me inviten. Yo acabo de ser super bien ubicada porque yo me quería puro ir del lugar (…) que me inviten para reírse de mí, me acabo de sentir pésimo“, declaró.

Ahora, consultada sobre el conflicto, Pamela Díaz se refirió al altercado: “Sí, (hizo sus descargos). Yo le mandé un mensaje a Botota de lo que pienso y a la Naya también. Lo diré hoy en mi espacio”, dijo.

“Tengo entendido que están peleadas, se enojaron. Tienen muy mala onda entre ambas, y esa no es mi culpa. No me puedo hacer cargo de las actitudes de ellas, no soy mamá de ninguna. En la tarde diré lo que pienso”, aseguró en Contigo en la Mañana.

Respecto al porqué del enojo, Díaz afirmó que se debería a problemas anteriores entre Fox y Naya, además de atribuir el hecho a que la televisión es más agresiva que las redes sociales.

“Lo que pasa es que se agarraron (Naya y Botota) en varias tonteras, palabras iban y venían. Ella misma dijo ‘no sé nadar, me cuesta esto, estoy recién empezando’ porque el tema de la TV es muy distinto a las redes (…) pero hoy está un poco más sensible la niña, pasa eso”, afirmó Díaz.