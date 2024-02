Durante este lunes se dio a conocer la detención de la influencer Naya Fácil, quien está acusada de haber agredido al funcionario de un local nocturno en Viña del Mar. La joven fue formalizada por lesiones leves y quedó en libertad.

Hace algunas horas, fue el propio garzón del local quien reveló un video que muestra como habría sido el momento.

El clip, que fue resubido por el portal Infama, se ve a Naya peleando en el bar e incluso discutiendo con sus amigos.

En en ese momento que el trabajador asegura que fue víctima de algunos golpes: “Que paja, (Naya) me pegó y se pegó el show intentando calmar la situación. Desconoció a todos sus amigos y nos trató mal a todos los del local”.

“Amiga yo no te he hecho nada. Yo solo te atendí, nunca te pedí saludos. A mí no me importaste toda la noche, amiga. Yo no te pedí saludos”, indicó en el video.

“Desconociendo a todos sus amigos. Me pegó unos combos, nos amenazó a todos y nos trató como el… gratuitamente”, agregó después.

Detención de Naya Fácil

Hay que señalar que la creadora de contenido fue trasladada posteriormente a la Primera Comisaría de Viña del Mar, donde pasó la noche detenida, en un procedimiento de rigor llevado a cabo por Carabineros tras recibir una llamada del recinto.

“Esto es lo que pasa, chiquillos. El dueño del lugar nos trató pésimo (…), del momento que yo llegué acá, chiquillos, he tratado de ayudar caleta. Los hueones de este local me han tratado como el pico (sic). Hemos pagado todo lo que hemos consumido (…), nos hemos comportado un 7, después sí, me empecé a pegar el show porque el local estaba muy fome, nadie bailaba”, expuso Naya en su Instagram.

Cabe recordar que este recién pasado fin de semana, la creadora de contenido había ocupado sus redes sociales para referirse en duros términos a la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, luego de que la autoridad declarara que la presencia de influencers en la zona entorpecía el trabajo de los equipos de emergencia.